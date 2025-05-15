川普關稅政策轉彎 兩大利多挺美國非投資級債

今年來關稅牽動市場投資信心，4月導致美國非投資級債信用利差進一步擴大，不過法人指出，在川普關稅轉彎搭配下半年降息趨勢可望實行，信心面出現回溫，配合企業基本面穩健、強勁的技術面，有利於支撐信用利差維持較低水準，對照過去經驗，即使信用利差位於歷史低檔，依然可創造較佳的投資機會。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，除了關稅衝擊和緩，目前美國非投資級債的違約率也來到歷史相對低點，JPMorgan預估，2025年全年度美國非投資級債企業違約率為1.5%，遠低於長期平均的3.4%，根據歷史經驗，當違約率低於長期平均時進場美國非投資等級債，不論在報酬或是投資勝率上皆有不錯的表現，平均報酬達7.4%、勝率超過8成。

張世民進一步分析，目前美國非投資級債違約率約1.25%，JPMorgan認為關稅政策的不確定性仍可能影響美國經濟，因此上修2025年美國非投資級債企業違約率至1.5%、2026年為2.75%，即使如此，整體違約率仍遠低於長期平均的3.4%，且不會達到典型的衰退水平，顯示整體信用風險相對可控。

值得注意的是，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場約9成，整體市場信評條件處於歷史相對高位，配合目前升評/降評比率維持長期平均之上，在在皆反映目前美國企業信用狀況處於良好的水準，也因此能維持較低違約表現。

再者，張世民指出，多數美國非投資級債發行人的資產負債表健全，現金流充沛，今、明年到期規模較低，且2024年美國非投資級債淨供給量呈現赤字，進入2025年迄今供不應求的趨勢持續，顯示美國非投資級債在收益優勢的環境之下，仍具投資吸引力。