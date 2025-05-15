1-4月對外投資成長逾1成 對中國大陸投資劇減6成

經濟部投審會統計今年1至4月核准整體來台投資情形，件數共計648件，投資金額為29.28億美元；核准整體對外投資件數306件，投資金額139.13億美元，其中，對中國大陸投資金額大減6成。

來台投資情形，1至4月核准僑外投資件數642件，較上年同期減少7.36％，核准投資金額28.31億美元，較去年同期大幅成長66.69％。

核准僑外投資規模較大案件，主要有CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY以新台幣87.5億元增資巔峰海景投資公司、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資業台灣科高工程有限公司、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本股份有限公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司、美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司等大型投資案。

114年1-4月核准僑外投資新設公司件數為334件，投資金額約3.7億美元。

陸資來台投資方面，114年1-4月核准陸資來臺投資件數為6件，投增資金9646萬美元，投資金額增加主要是因為114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際公司以新台幣30億元（約折合9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致；香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此此案仍須依陸資規定許可。

整體對外投資方面，1至4月核准對外投資件數為248件，較上年同期增加2.06％，投增資金額134.8億美元，成長12.34％；對中國大陸投資只有58件，大減38.3％，核准投資金額4.32億美元，衰退幅度達6成。