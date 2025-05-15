經濟部今年前4月核准對外投資金額134億美元 年增12.3%

經濟部投審司15日發布統計指出，今(2025)年前4月核准對外投資件數為248件，年增2.06%；核准對外投資金額計134.8億美元，年增12.34%。

主要大案包括：今年3月核准台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事外匯避險、頎邦科技（6147）1.9億美元投資馬來西亞半導體封裝、以及國巨（2327）5.2億美元收購日本公司股權等案。

投審司統計，今年1至4月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為648件，投資金額為29.2億美元；核准整體對外投資含（對外投資、對中國大陸投資）件數為306件，投資金額為139.1億美元。

在僑外來台投資方面，投審司表示，2025年1至4月核准僑外投資件數為642件，年減7.36%；核准投資金額28.3億美元，年增66.69%，主要核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙風場、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY以新台幣87.5億元增資巔峰海景投資公司、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED以新台幣70億元增資業台灣科高工程公司、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本公司、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電、美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心等大型投資案。

陸資來台投資方面，今年1至4月核准陸資來台投資件數為6件，投資金額計9,646.9萬美元，投資金額增加主要係因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際以新台幣30億元（約折合美金9,124萬元）增資鵬鼎科技所致；本案香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司（4958）100%控股，上層主要股東為鴻海精密（2317），具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此仍須依陸資規定許可。

在對外投資方面，投審司指出，今年1至4月核准對外投資件數為248件，同增2.06%；投資金額計134.8億美元，年增12.34%。

在對中國大陸投資方面，今年1至4月核准對中國大陸投資件數為58件，年減38.3%；核准投資金額計4.3億美元，年減60.03%。