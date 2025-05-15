《危老條例》修法新進度 國土署長：明年提出修法版本

內政部15日舉辦「向國人報告：內政部的每一天」周年記者會，針對《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）修正草案進度。國土署署長吳欣修透露，預計將於明(2026)年提出，希望在時程獎勵歸零後，透過制度優化提升都市重建效率，打造更安全宜居的生活環境。

吳欣修說明，目前《危老條例》修正草案仍在研擬中，已廣泛蒐集專家學者與地方政府的建議，考量原制度操作簡便，但部分小基地申請亂象造成都市更新零碎化，期望更具效益地推動老屋重建，明年一定會提出修法版本。

至於外界都相當關注的「婚育宅」，吳欣修表示，這是行政院針對少子化提出的對策，希望刺激年輕人婚育意願，會在既有的租屋補貼上往上加碼，目前以21萬戶為第一年總體目標，等行政院通過後會對外公布相關細節。

近年內政部積極強化居住韌性，推動危老都更成果顯著，累計核定案量突破5千件，成長達7倍，顯示社會對重建制度需求殷切，內政部也整合都更危老輔導團、設置災後重建專案辦公室，攜手地方政府應對0403花蓮強震與0121高雄地震後重建。

次長董建宏補充，《危老條例》修法是都市再生政策的重要一環，未來也將配合推動「老宅延壽計畫」試辦500棟、婚育家庭租金補貼擴大至20萬戶等措施，讓老年人與年輕人都能在更有品質的社區生活，實現世代共居、安心養老。

在社會住宅政策方面，內政部強調社宅發展已邁入新階段，直接興辦戶數逾12萬戶、包租代管突破9萬戶，租金補貼戶數從2019年的6萬戶大幅成長至今超過70萬戶，目標擴大至75萬戶以上，並積極將包租代管服務從六都拓展至全國。

水環境與淨零碳排也同步推進，目前全國日供再生水達17.22萬噸，2,042處雨水下水道設有淹水預警系統，並完成全國首座碳中和污水示範場。