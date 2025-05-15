銳澤股東會通過5.5元現金股利 配發率74.22%

高科技廠房氣體供應系統解決方案廠商銳澤實業（7703）15日召開股東會，決議配發每股5.5元現金股利，現金股利配發率74.22%，除息交易日為6月20日，7月11日為現金股利發放日。

銳澤2024年合併營收19.51億元，稅後淨利2.37億元、每股純益（EPS）達7.41元，全年毛利率、營業利益率分別為21.54%、13.64%。

銳澤旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續穩定向上，加上台灣半導體產業客戶持續推動新廠擴建計畫，挹注2024年氣體二次配拆移機服務銷售表現年增29.22%，占整體營收比重由39.3%增加至46.5%。

展望未來，銳澤表示，透過深化核心技術與產品的研發，墊高綠色競爭力，包括研發工業用集塵裝置、過濾裝置及相關氣體處理系統等，其中針對工業用集塵裝置新品，計畫第2季陸續進行客戶設備裝機測試。

另一方面，隨著AI技術推動半導體投資動能，加上全球區域化發展明確，銳澤積極啟動海外市場版圖布局計畫，除已相繼完成日本及新加坡子公司的設立，持續完備子公司專業人力團隊、拓展當地業務承接，同步規劃第2季完成美國子公司設立，搶攻國際知名大廠陸續擴增海外廠區的市場先機。