不再被動依賴台電供電 矽品簽約打造獨立自主性智慧電廠

矽品精密與能源專家眾騰寶公司合作改造中工廠，由矽品提供場地，眾騰寶執行儲能系統設置規劃，成為集團儲能的示範案場，雙方今天簽約，預計年底上線使用後，成為儲能服務訂閱制的廠房，減少廠區對台電主電網依賴並達成自主調度，斷電時能維持運作，降低電網不穩定性及停電時的生產損失。

矽品精密表示，完成後將不再被動依賴台電供電，而是將廠區打造成一座「獨立自主性智慧電廠」；此專案由矽品精密與眾騰寶合作SPIL導入創新商業模式，捨棄傳統重資產投資，改採「訂閱儲能功能」。

眾騰寶規劃建置20座儲能櫃與2套功率調節系統，矽品精密只需選擇所需功能使用者付費，零出資即可獲得備援電力、削峰填谷及優化電力效益，降低因電力中斷或電網不穩所造成的損失。

建置微電網目的在提高能源自給自足、確保供電穩定性、降低用電成本及環保減碳，局部性獨立供電系統能平衡供需、確保區域供電穩定性與自主性，對廠房能源及用電達到決定性優勢。

「表後儲能設備」可作為緊急備用電源，也可透過儲能系統避免罰款、優化電力品質與穩定台電電網，並藉由尖離峰價差達成電價削峰填谷，降低用電成本。