八大工商團體盼撥補台電 政院：電價調整尊重委員會

八大工商團體15日發布聲明，呼籲朝野立委共同支持撥補台電千億元。對此，行政院發言人李慧芝重申，電價是否調整，一切都要尊重電價審議委員會的專業決議，而電價審議委員會由獨立專家組成，定期在每年4月及9月召開，不過也有制度，如果有重大因素的話也可以隨時召開。

政院因應美國關稅衝擊，提出4,100億元規模的特別條例，其中1,000億元用於撥補台電，但遭到藍白反對；各界關注台電若少掉撥補，是否會調漲電價。李慧芝表示，電價是否調整，一切都要尊重電價審議委員會的專業決議。

至於行政院長卓榮泰先前談及電價審議會隨時可以開，她說明，院長講的「隨時可開會」是指制度上的彈性，不是已決定是不是要漲電價。行政院在特別條例撥補台電一千億元，希望穩健台電財務，以調節能源價格方式來平穩民生物價，因此希望朝野能夠共同支持這項預算，讓台電穩健營運。

另對核三廠二號機本周將除役，立法院會先前已三讀修正《核子反應器設施管制法》，增列「再運轉」規範，李慧芝表示，核能發電機組的安全確保是國家對於人民最基本的責任，光是修法無法保障核安，因此在收到三讀法案條文後，會審慎研議內容。

經濟部能源署電力組長夏峪泉表示，核三廠二號機屆期後，2025年共有4部大型燃氣機組、480萬瓩會上來，所以供電是保證無虞的。至於核電廠重啟的條件，他說，相關子法還沒有研定出來，且也涉及相關經費和期程，方方面面還需要重新評估，整體核能政策一定要堅持確保核安、核廢能夠處理、全民有共識等3前提，才能順利進行。