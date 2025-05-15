聽新聞
0:00 / 0:00
籲同意台電撥補 許舒博：不採多元發電 台電仍是沒救
工商團體呼籲朝野黨派支持撥補台電1000億元，商總理事長許舒博表示，面對包括關稅、匯率等等國際局勢轉變，對國內造成重大衝擊，擔憂夏季電價到來，會影響到產業發展與民生用電，因此建議朝野之間不要因為政治上的爭鬥，對產業民生有所衝擊，才做出呼籲讓台電供電穩定。
許舒博表示，台電的財務壓力越來越重是事實，產業又要面臨高關稅，更有很多產業已經停工，很擔憂電價如果上漲，影響老百姓生活。
許舒博也說，呼籲政府盡快就關稅議題上與美國達成協議，在台灣之後去談的已經有協議，台灣這麼順從美國的卻還沒有，這讓產業界也很擔憂。
對於之前多次撥補，台電仍調漲電價，許舒博也說，希望撥補完後電價能夠穩定，更要採用多元的發電方式，不要太多干預，否則將來仍是用撥補方式，這樣台電還是沒有救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言