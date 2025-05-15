籲同意台電撥補 許舒博：不採多元發電 台電仍是沒救

工商團體呼籲朝野黨派支持撥補台電1000億元，商總理事長許舒博表示，面對包括關稅、匯率等等國際局勢轉變，對國內造成重大衝擊，擔憂夏季電價到來，會影響到產業發展與民生用電，因此建議朝野之間不要因為政治上的爭鬥，對產業民生有所衝擊，才做出呼籲讓台電供電穩定。

許舒博表示，台電的財務壓力越來越重是事實，產業又要面臨高關稅，更有很多產業已經停工，很擔憂電價如果上漲，影響老百姓生活。

許舒博也說，呼籲政府盡快就關稅議題上與美國達成協議，在台灣之後去談的已經有協議，台灣這麼順從美國的卻還沒有，這讓產業界也很擔憂。

對於之前多次撥補，台電仍調漲電價，許舒博也說，希望撥補完後電價能夠穩定，更要採用多元的發電方式，不要太多干預，否則將來仍是用撥補方式，這樣台電還是沒有救。