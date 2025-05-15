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免驚AI取代人力！洪申翰：下半年推AI職場應用指引

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

隨著AI應用越發普及，不少民眾擔心未來恐因被AI取代工作而失業。勞動部長洪申翰15日於立法院備詢時表示，AI影響的層面很多，相關議題勞動部都跟專家在研討中，勞動部正在訂定AI應用職場上的相關指引，今年下半年會把指引做好，協助勞工職訓，讓勞工能反過來駕馭AI。

立法院社福衛環委會處理、審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，總預算有關勞動部主管預算凍結報告案，洪申翰前往備詢。

民進黨立委黃秀芳質詢時表示，下周520台北國際電腦展，這次主題很多聚焦於智慧運算、機器人、次世代科技、未來移動等主題；不過，現在不論是藍領、白領，很多人擔心，AI浪潮下很多工作會被機器人取代。

洪申翰詢答時回應，現在AI應用普及度越來越高，多層面都有應用。AI對於勞工工作的影響，會有好幾個不同的向度，有些人會認為AI可以協助一些缺工的問題，或讓很多職場、企業運作更有效率，但也可能會取代一些低技術的勞工。

洪申翰指出，AI影響的層面很多，勞動部都跟專家在研討相關議題中，也持續觀察AI接下來的整體發展。具體發展情境要視狀況而定，可以做一些預判，這會是國際上很多國家的勞動部非常審慎嚴肅面對的新浪潮。

黃秀芳舉例，彰化有公司廠房原本有三、四十人，後來引進機械手臂，整個空間只需要剩下2個人來操作就好，畫面很震撼。現在企業有缺工議題，如果全部用AI來取代，勞動部對此也應該要有因應措施。洪申翰說，勞動部會有因應，而且這是很大的挑戰。

黃秀芳認為，也許不只勞動部，教育方面，進入職場前可能就要先做訓練。此外，畢業季快到了，將來學生進入職場，可能面臨機器人操作的問題，或是公司轉型也需要在職訓練，希望勞動部跟企業要做配合，才有助於勞工能順利上工。

洪申翰表示，勞動部正在訂定AI應用職場上的相關指引，下半年會把指引做好，希望提供很多企業參考。在職業訓練或技能訓練上，確實需要更擴大協助，讓勞工能掌握相關跟AI協作的技能，才有辦法提高很多勞工在職場、工作上的價值，增進適應能力。

洪申翰說，要讓原本可能被AI取代的勞工，反過來能駕馭AI、自動化機械，因應接下來這個世代AI浪潮的需求，相關訓練會朝這個方向大步邁進，「我們都有準備，還是要做。」

對於職訓方面，勞動部與產業界的銜接，洪申翰說明，勞動部現在有跟企業及其他產業、部會主管合作，比如跟經濟部合作，跟企業甚至是學校合作，多方面合作，才有辦法把新的勞動課題跟挑戰，做比較好的因應，這勢必是多方協作。

至於AI取代人力工作的議題，洪申翰表示，從勞動部的角度來說，AI應用的浪潮勢必會發生，現在能做的是強化因應、適應AI的能力，或駕馭AI的能力。很難心存僥倖認為，對就業的衝擊不會發生，因此正在強化勞工對於AI能力的訓練，目前這一、兩年下來其實也蠻有成效，每年訓練人數超過1萬人以上，希望未來還有更多人來受訓甚至是合作。

洪申翰也認同，台灣是AI的國家、科技島，但也不能因此造成人力被AI取代、失業率增加。

有關AI應用於職場的指引，勞動部綜合規劃司司長王厚誠受訪時表示，指引內容涵蓋3個要點，包括勞動關係、就業歧視與隱私權，將於今年底推出；另外還有一項「人機協作要點」，預計明年出爐。

AI 勞動部 職場

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