台菲更新租稅協定 莊翠雲：後續還有程序

國民黨立委賴士葆15日質詢時提到，財政部長莊翠雲先去了菲律賓再去義大利米蘭，其中4月去菲律賓是更新台菲租稅協定，關切其進度。對此，莊翠雲回應，簽署後還有相關國內程序，生效時間也涉及菲律賓國會安排。

賴士葆質詢時，先提到亞銀會議上我國遭矮化的爭議。莊翠雲表示，大會現場就已經抗議，現場的會員國代表都有聽到我們的不滿，會後也透過聲明再度強調我方的訴求。賴追問對亞銀捐助的100萬美元是否已繳交？他說，200萬美元預算已被刪了100萬美元，且遭凍結，因此還未繳交。

賴士葆接著提到，莊翠雲4月去菲律賓簽署避免雙重課稅協定，關心進度。莊翠雲回應，財政部針對與各國簽署避免雙重課稅持續努力中。但賴繼續追問「這已不是機密，去過了回來，這是好事就是要讓大家知道」。

莊翠雲表示，與菲律賓簽署租稅協定之後，還要完成後續相關國內程序，我們都希望這個案子能夠順利完成，所以和菲律賓雙方都有默契，生效前彼此低調。至於生效時間，她說「要看對方安排」，因為涉及菲律賓國會安排。

至於其他新南向國家與台灣密切往來，何時才會簽署？莊翠雲指出，目前新南向18國已簽署8個國家，但這8個國家與我國密切往來，以占90％的投資，但剩下10個國家也會繼續努力，「只是我們差旅費被砍了六成」。