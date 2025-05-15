快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

台菲更新租稅協定 莊翠雲：後續還有程序

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國民黨立委賴士葆15日質詢時提到，財政部長莊翠雲先去了菲律賓再去義大利米蘭，其中4月去菲律賓是更新台菲租稅協定，關切其進度。中央社
國民黨立委賴士葆15日質詢時提到，財政部長莊翠雲先去了菲律賓再去義大利米蘭，其中4月去菲律賓是更新台菲租稅協定，關切其進度。中央社

國民黨立委賴士葆15日質詢時提到，財政部莊翠雲先去了菲律賓再去義大利米蘭，其中4月去菲律賓是更新台菲租稅協定，關切其進度。對此，莊翠雲回應，簽署後還有相關國內程序，生效時間也涉及菲律賓國會安排。

賴士葆質詢時，先提到亞銀會議上我國遭矮化的爭議。莊翠雲表示，大會現場就已經抗議，現場的會員國代表都有聽到我們的不滿，會後也透過聲明再度強調我方的訴求。賴追問對亞銀捐助的100萬美元是否已繳交？他說，200萬美元預算已被刪了100萬美元，且遭凍結，因此還未繳交。

賴士葆接著提到，莊翠雲4月去菲律賓簽署避免雙重課稅協定，關心進度。莊翠雲回應，財政部針對與各國簽署避免雙重課稅持續努力中。但賴繼續追問「這已不是機密，去過了回來，這是好事就是要讓大家知道」。

莊翠雲表示，與菲律賓簽署租稅協定之後，還要完成後續相關國內程序，我們都希望這個案子能夠順利完成，所以和菲律賓雙方都有默契，生效前彼此低調。至於生效時間，她說「要看對方安排」，因為涉及菲律賓國會安排。

至於其他新南向國家與台灣密切往來，何時才會簽署？莊翠雲指出，目前新南向18國已簽署8個國家，但這8個國家與我國密切往來，以占90％的投資，但剩下10個國家也會繼續努力，「只是我們差旅費被砍了六成」。

新南向 莊翠雲 菲律賓 財政部 賴士葆

延伸閱讀

對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難

今年稅收又超徵4千億以上？財政部長莊翠雲這麼說

財長：台美關稅談判以產業競爭力為前提 未涉匯率

撥補台電千億條件 核三延役、不漲電價

相關新聞

今年經濟成長率「保三」？主計長認了「有點困難」

主計總處日前公布今年第1季經濟成長率為5.37%，若接下來三季預測不變，今年經濟成長率可達3.60%。但美國關稅壓力籠罩...

台美關稅談判包括匯率？財長莊翠雲：未涉及匯率

台美正就對等關稅進行談判，不少人認為新台幣日前大幅升值，來自美國壓力，立委今天關切台美談判是否匯率？財政部長莊翠雲表示，...

免驚AI取代人力！洪申翰：下半年推AI職場應用指引

隨著AI應用越發普及，不少民眾擔心未來恐因被AI取代工作而失業。勞動部長洪申翰15日於立法院備詢時表示，AI影響的層面很...

勞保2031年恐破產？勞長洪申翰：現行政策政府負最終責任

有關勞保破產議題，根據資料顯示，勞保基金自2017年開始出現虧損，2031年恐面臨破產問題。對此，勞動部長洪申翰備詢時被...

台菲更新租稅協定 莊翠雲：後續還有程序

國民黨立委賴士葆15日質詢時提到，財政部長莊翠雲先去了菲律賓再去義大利米蘭，其中4月去菲律賓是更新台菲租稅協定，關切其進...

對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難

美國對等關稅烏雲籠罩全球，立委今天關切台灣今年經濟成長率能否「保3」，行政院主計總處主計長陳淑姿坦言「有困難」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。