今年經濟成長率「保三」？主計長認了「有點困難」

主計總處日前公布今年第1季經濟成長率為5.37%，若接下來三季預測不變，今年經濟成長率可達3.60%。但美國關稅壓力籠罩，立委今天關切今年經濟能否「保三」？行政院主計長陳淑姿表示，第1季經濟成長表現好是因為拉貨，全年3.6%並未考慮美國關稅因素，目前台灣對美國關稅協調雖不錯，但考慮關稅狀況，「保三有點困難」。5月28日會有最新預測。

立院財政委員會今天處理財政部、主計總處、審計部預算解凍，立委李坤城詢問，主計總處日前發布今年第1季經濟成長率上修到5.37%，如果其他各季不變，今年全年經濟成長率上修到3.60%，但此一數據是否考慮美國關稅政策？今年經濟是否有信心保三？

陳淑姿表示，第1季經濟成長率上修主要是拉貨效應，3.6%是未考量關稅因素，未來要看關稅協調結果。

她說，現在大家關稅協調狀況還不錯，如果是這樣，影響不會很大，但要考慮參數很多，以目前關稅狀況，「保三還是有點困難」，是不是一定「保三」不太有把握。5月28日會再根據相關狀況提出修正。