強化雙北產業優勢 國發會通過首都圈黃金廊帶推動方案
國發會15日委員會議審議通過「首都圈黃金廊帶推動方案」一案，國發會表示，該方案將促使雙北核心驅動基隆及宜蘭地區發展，實現產業鏈的區域擴散效應，並將與桃竹苗大矽谷連結，除可穩固我國北台灣高科技產業的領先地位，首都圈亦將成為串聯台灣東西部經濟走廊的關鍵樞紐，帶動全國產業轉型。
國發會指出，今審議通過的「首都圈黃金廊帶推動方案」，油行政院交議，經濟部陳報，審議意見將陳報行政院核定。
國發會表示，鑒於首都圈所涵蓋的北北基宜為我國政治經濟核心，肩負經濟發展重任，該方案推動將有助於驅動首都圈產業創新動能與適地適性發展，透過資源整合與均衡公共建設布局，打造首都圈為兼具經濟發展與宜居生活圈，逐步達成均衡台灣政策目標。
國發會說明，首都圈黃金廊帶推動方案，已規劃從北北基、北北宜建構科技創新廊帶、海洋創新與觀光廊帶及綠色智慧走廊等三廊帶支持首都圈再發展；後續中央相關部會將與地方政府依循本方案，推動「擴大科技創新及智慧研發能量」、「三廊帶產業空間拓展再生」及「發展海洋創新及山海觀光遊憩」等三大策略，並搭配水電供應、交通運輸、居住社宅、教育設施、文化設施、生活購物、醫療資源、淨零及廢棄物及人力人才培育等配套措施，完善區域產業發展所需的生活圈建設。
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