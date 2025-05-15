台美對等關稅談判 莊翠雲：沒有討論到匯率

外界相當關心台美對等關稅談判進度，財政部長莊翠雲15日表示，目前已由行政院副院長鄭麗君率團到美國進行初步諮商，後續會有更具體的交流與討論，談判過程中沒有討論到匯率議題。

立法院財政委員會處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告。國民黨立委林德福質詢時，首先提到電力議題。他說，在修法後核三廠可以延役，台電已經撥補三千億元，昨天行政院長卓榮泰提到如果不撥補千億就會漲電價，質疑難道撥補了就不會漲電價？認為能源政策錯誤、永遠補不完。

行政院主計總處主計長陳淑姿回應，台電先前需要撥補解決財務問題，主要是因為考量到民生電價，電價多次凍漲導致台電虧損，依照財務情況需要補兩千億，但目前只補了一半。莊翠雲也說，不管核電廠延役或是台電撥補，都是很專業的問題，經濟部等相關單位已經說明。

林德福詢問外媒指台美關稅談判涉及匯率議題，莊翠雲表示，關稅政策談判於5月1日，由行政院副院長鄭麗君領軍到美國做初步諮商，後續會有更具體跟更細節的交流與討論，「並沒有討論到匯率問題」。

莊翠雲指出，匯率的變動是按照市場供需波動，新台幣匯率近年從27.5到33區間都有過，所以匯率影響要看長期趨勢，短期可能不會太明顯。至於匯率是否會影響稅收？她解釋，稅收會跟國際經濟情勢與國內經濟有關聯，央行也強調沒有「彭淮南防線」，央行有持續關注匯率，當天較大幅度的波動也有相關措施。