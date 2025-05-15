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台美關稅談判包括匯率？財長莊翠雲：未涉及匯率

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台幣匯率日前波動劇烈，但財政部長莊翠雲表示，台美關稅談判並未涉及匯率議題。（路透）
台幣匯率日前波動劇烈，但財政部長莊翠雲表示，台美關稅談判並未涉及匯率議題。（路透）

台美正就對等關稅進行談判，不少人認為新台幣日前大幅升值，來自美國壓力，立委今天關切台美談判是否匯率？財政部長莊翠雲表示，台美沒有涉及匯率議題，政府會在維持產業競爭力前提下爭取最好條件，非關稅貿易壁壘部分，台灣也會有很好的安排。

對於日前新台幣波動劇烈，莊翠雲表示，匯率會因市場供給有波動，新台幣匯率在27.5美元到33美元都有過，要看長期趨勢。

立院財政委員會今天處理財政部、主計總處、審計部等單位114年預算解凍案。

國民黨立委林德福質詢指出，外媒披露台美5月間曾商討匯率問題，台幣近期大幅升值，會影響經濟表現，若台美談判涉及匯率，台灣是否評估相關衝擊？

莊翠雲答覆，美國總統川普政府公布對等關稅政策後，台灣已由行政院副院長鄭麗君領軍到美國進行初步諮商，後續會有更具體或更細節的交流與討論，但談判並沒有觸及匯率議題。政府會在維持產業競爭力情況下去談，非關稅壁壘部分也會有很好的安排。

林德福追問，新台幣已由32美元升到30.2美元，未來升值多少會對進出口產生負面效應？莊翠雲表示，匯率是按市場供給波動，新台幣匯率在27.5美元到33美元都有過，匯率要看長期趨勢，短期可能不會太明顯。先前波動較大時，央行有提出相關因應措施，央行會持續關注匯率波動。

民進黨立委李坤城則問，美國財政部長貝森特表示，台灣對關稅有很好的建議，到底所指為何？莊翠雲表示，政府由副院長鄭麗君及經貿總談判代表楊珍妮等人與美交涉，初步應有很好的交流，但談判過程不適合對外多談；賴清德總統及院長卓榮泰都強調，政府會在維持產業競爭力前提下爭取最好條件，政府也會加強洗產地查緝。

台幣匯率 壓力 新台幣 美國 關稅

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