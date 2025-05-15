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勞保2031年恐破產？勞長洪申翰：現行政策政府負最終責任

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞保2031年恐破產，勞動部長洪申翰表示，現行政策由政府負起最終責任，勞動部也用多元方式維持勞保基金水位。記者杜建重／攝影
勞保2031年恐破產，勞動部長洪申翰表示，現行政策由政府負起最終責任，勞動部也用多元方式維持勞保基金水位。記者杜建重／攝影

有關勞保破產議題，根據資料顯示，勞保基金自2017年開始出現虧損，2031年恐面臨破產問題。對此，勞動部洪申翰備詢時被問及，是否支持修法，把「政府最終支付責任」入法？他回應，自己對修法持開放態度，現在的政策就是政府在負最終責任，勞動部也用多元方式維持勞保基金水位。

立法院社福衛環委會處理、審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，總預算有關勞動部主管預算凍結報告案，洪申翰前往備詢。

國民黨立委王育敏質詢時指出，有關勞保破產議題，解凍報告提到會再延後3年，從2028年延後到2031年，勞保會有破產問題。勞保基金潛藏負債13.23兆元，上任勞動部長何佩珊提出「撥補即是改革」。洪申翰回應，針對「撥補即是改革」這一點，他沒有說過這句話。

洪申翰表示，對於勞保的問題，政府一直很嚴肅在面對，包括如何讓勞保基金一直維持水位，勞動部主張用多元方式來維持，撥補是其中之一，也思考如何把投資效益提高，克服勞保收取與給付上的問題，這是一個很艱難的問題，不只是純粹撥補的問題。給付的操作面，如何確認該收到的保費，也做了一些精進檢討。

被問及有多位立委提案把「政府最終支付責任」入法，是否支持修法？洪申翰指出，勞保改革相關研議必須非常審慎，這涉及到非常多勞工退休或老年生活的權益。不管「政府最終支付責任」有沒有入法，現在政策就是政府負起最後責任，他對修法持開放態度。由於現在的政策就是政府在負最終責任，因此當有財源時，他們就已經在思考是不是要撥補。

勞保基金 勞動部 洪申翰 破產

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