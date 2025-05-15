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對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難

中央社／ 台北15日電
主計長陳淑姿。聯合報系資料照
主計長陳淑姿。聯合報系資料照

美國對等關稅烏雲籠罩全球，立委今天關切台灣今年經濟成長率能否「保3」，行政院主計總處主計長陳淑姿坦言「有困難」。

立法院財政委員會上午處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席備詢。

民進黨立委李坤城質詢時關切今年經濟成長率展望。陳淑姿表示，主計總處每季會估算一次，若預測修正都必須經過專家、學者討論，目前看來，對等關稅協調狀況不錯，但除了關稅，還有洗產地問題的影響，要考慮眾多因素，主計總處會請專家學者共同討論，做出預估。

李坤城追問保3有沒有機會，陳淑姿回應，「保3是有點困難啦。」

主計總處4月初曾依據對等關稅稅率，認為將影響台灣經濟成長率0.5至1.5個百分點。隨後包括美國宣布對等關稅暫緩90天，以及陸續與英國、中國達成協議等外在情勢改變，主計總處將於5月28日發布今年最新經濟預測。

經濟成長率 美國 關稅

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