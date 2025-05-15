快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

財長：台美關稅談判以產業競爭力為前提 未涉匯率

中央社／ 台北15日電

立委今天關切台美關稅談判以及新台幣升值議題，財政部長莊翠雲表示，政府已赴美初步諮商，談判並沒有觸及匯率問題，後續政府會在維持台灣產業競爭力前提下與美方溝通，非關稅貿易壁壘部分，台灣也會妥善安排規劃。

立法院財政委員會處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿等人列席備詢。

國民黨立委林德福質詢時關切，台電虧損以及能源政策等議題，陳淑姿回應，民生電價凍漲多次導致台電虧損，需要預算撥補；莊翠雲則表示，核電的運用，需充分考量核安問題、核廢料以及凝聚全民共識。

針對台美關稅談判，莊翠雲指出，美國總統川普政府公布對等關稅政策後，行政院迅速提出支援方案，穩定產業、安定民心，台灣已由行政院副院長鄭麗君領軍到美國進行初步諮商，後續會有更具體或更細節的交流與討論，但談判並沒有觸及匯率議題。

莊翠雲表示，政府會在維持台灣產業競爭力前提下與美國溝通，非關稅貿易壁壘部分，台灣也會妥善安排規劃。

林德福追問，新台幣升值幅度多大會對出口業產生負面影響，莊翠雲回應，央行持續關注匯率，先前波動較大時，央行有提出相關因應措施；匯率是按照市場供需波動，近年新台幣兌美元匯率從27.5到33區間都有過，所以匯率影響要看長期趨勢，短期可能不會太明顯。

至於台灣稅收表現展望，莊翠雲說，稅收與整體國際政經局勢、國內經濟情況連動，今年截至4月底的稅收確實比去年同期少，主因台股日均成交值比去年同期下降，牽動證交稅減少。

此外，國民黨立委顏寬恒質詢時關切所得稅申報情況，莊翠雲表示，綜所稅已有約252萬戶完成申報，占整體比重約40%，與去年同期相比較少，主要是受到今年延長申報時間影響。

新台幣 美元匯率 關稅

延伸閱讀

未通過政院版特別條例提覆議？ 主計長陳淑姿：上級決定

選委會清點近3小時雙和零剔除...新北6藍委二階全送件

台美對中國製產品定義不同 卓榮泰：透過談判拉齊改進

防洗產地 擬設檢舉獎金

相關新聞

今年經濟成長率「保三」？主計長認了「有點困難」

主計總處日前公布今年第1季經濟成長率為5.37%，若接下來三季預測不變，今年經濟成長率可達3.60%。但美國關稅壓力籠罩...

台美關稅談判包括匯率？財長莊翠雲：未涉及匯率

台美正就對等關稅進行談判，不少人認為新台幣日前大幅升值，來自美國壓力，立委今天關切台美談判是否匯率？財政部長莊翠雲表示，...

免驚AI取代人力！洪申翰：下半年推AI職場應用指引

隨著AI應用越發普及，不少民眾擔心未來恐因被AI取代工作而失業。勞動部長洪申翰15日於立法院備詢時表示，AI影響的層面很...

勞保2031年恐破產？勞長洪申翰：現行政策政府負最終責任

有關勞保破產議題，根據資料顯示，勞保基金自2017年開始出現虧損，2031年恐面臨破產問題。對此，勞動部長洪申翰備詢時被...

台菲更新租稅協定 莊翠雲：後續還有程序

國民黨立委賴士葆15日質詢時提到，財政部長莊翠雲先去了菲律賓再去義大利米蘭，其中4月去菲律賓是更新台菲租稅協定，關切其進...

對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難

美國對等關稅烏雲籠罩全球，立委今天關切台灣今年經濟成長率能否「保3」，行政院主計總處主計長陳淑姿坦言「有困難」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。