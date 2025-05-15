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八大工商團體聯合發聲：呼籲朝野支持撥補台電1000億元
工總等八大工商團體今日發出聯合聲明，強調考量台灣產業這幾年剛度過疫情影響衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊之艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力，呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元撥補台電預算。
此次發出聲明的工商團體包含工總、商總、工商協進會、全國中小企業總會、工業區廠商聯合總會、電電公會、工業協進會、工商企業聯合會。
聲明指出，撐住台電，就是穩定電價，共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補時，影響產業發展，此外，物價波動對於街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，朝野共同合作，以人民福祉為依歸。
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