台菲洽簽租稅協定有進展？ 財長：雙方盼生效前低調

在一個沒沒無名的鹹鴨蛋廠，成千上萬枚為了鹹蛋黃而破殼的蛋堆積成小山，它們是被遺忘的農業副產物，是「吃完鹹蛋黃後的代價」。在這些一度被焚燒、堆積產生蟲蠅、惡臭的蛋殼背後，一名返鄉青年正悄然進行材料與空間的永續改革。

2025-05-15 09:00