快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

八大工商團體聯合聲明 呼籲支持1,000億元撥補台電預算

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內八大工商團體15日發表聯合聲明，呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價

包括全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、工業區廠商聯合總會、電機電子公會、工業協進會、工商企業聯合會等八大工商團體共同聲明指出，考量我國產業這幾年剛度過疫情影響衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊之艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力。

八大工商團體聲明指出，呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價。共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補時，影響產業發展。

此外，物價波動對於街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

八大工商團體表示，近期為因應美國關稅衝擊，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，八大工商團體在國家面臨國際經貿挑戰，遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊之艱困時刻，期待立法院各黨派針對1000億撥補台電預算，予以支持，藉以穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，協助企業度過當前挑戰。

惟籲請政府監督台電確保穩定供電，並考慮多元發電方案，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。

中小企業 台電 物價 電價

延伸閱讀

兆豐銀行籌組大同140億元聯貸案 超額認購1.5倍

再度向立法院爭取 藍委提兩項條件換1000億元補貼遭台電拒絕

兆豐銀主辦大同140億元聯貸簽約 連結ESG指標發展綠能

撥補台電千億條件 核三延役、不漲電價

相關新聞

八大工商團體聯合聲明 呼籲支持1,000億元撥補台電預算

國內八大工商團體15日發表聯合聲明，呼籲朝野各黨派能夠支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價。

八大工商團體聯合發聲：呼籲朝野支持撥補台電1000億元

工總等八大工商團體今日發出聯合聲明，強調考量台灣產業這幾年剛度過疫情影響衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷...

SelectUSA台灣最大團 我國3新創團獲選全球前三強

美國商務部主辦的第11屆「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Investment Summit)於5月11日至1...

結合在地把廢料變黃金 年輕人返鄉「耍廢」實踐ESG

在一個沒沒無名的鹹鴨蛋廠，成千上萬枚為了鹹蛋黃而破殼的蛋堆積成小山，它們是被遺忘的農業副產物，是「吃完鹹蛋黃後的代價」。在這些一度被焚燒、堆積產生蟲蠅、惡臭的蛋殼背後，一名返鄉青年正悄然進行材料與空間的永續改革。

聯準會鮑爾22次的等待背後擔心什麼？富邦投顧董座陳奕光告訴你

美中關稅談判落幕，對市場後續會有什麼影響？美國聯準會主席鮑爾22次的等待背後到底在擔心什麼？富邦投顧董事長陳奕光解析市場...

和碩董座童子賢：核電廠解開緊箍咒 官方應啟程向前行

立法院三讀通過核電廠得以延役，和碩董事長童子賢昨（14）日表示，修法成功解除了「孫悟空緊箍咒」。非核家園的觀念日漸打破，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。