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SelectUSA台灣最大團 我國3新創團獲選全球前三強

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝(右四)、駐美代表俞大㵢(右五)、產業發展署長邱求慧(左五)、中小及新創企業署長李冠志(右三)與台灣新創團隊一同合影。（圖／經濟部提供）
經濟部長郭智輝(右四)、駐美代表俞大㵢(右五)、產業發展署長邱求慧(左五)、中小及新創企業署長李冠志(右三)與台灣新創團隊一同合影。（圖／經濟部提供）

美國商務部主辦的第11屆「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Investment Summit)於5月11日至14日在華府盛大舉行，我國由行政院秘書長龔明鑫及經濟部長郭智輝率官方及業界代表團出席，共計138家台灣廠商參與，台灣再度蟬聯本屆峰會最大規模的代表團，展現台美經貿與產業合作的緊密夥伴關係。

經濟部表示，郭智輝於峰會期間，針對台美雙邊業者強化布局，進一步開發並行銷全球市場，以及新創企業加強技術、募資與市場合作等課題，與團員分享交流，並肯定台灣新創企業的表現，並期許新創企業勇於向外拓展，特別應擴大運用臺灣優異的醫療水準與頂尖的科技實力，鎖定全球80億人口的大健康市場，掌握重要商機。

SelectUSA Tech為「選擇美國投資高峰會」的新創競賽活動，以協助國際新創企業拓展美國市場。經濟部攜手34家新創企業及團隊參加，其中產業技術司遴選14家團隊，神瑞人工智慧、張量科技皆在開放科技(Open Tech)領域入選全球前八強，經評選後同時獲得該領域全球第３名殊榮。

另由中小及新創企業署遴選的20家新創企業，包括精準智能、全瑩生技、痛立止科研、瑟鎂科技、穎昌工業等，在健康科技(Health Tech)、開放科技、農業科技(Ag Tech)各領域躋身全球前八強，並由精準智能獲得健康科技領域全球第2名佳績，展現台灣新創企業強大的技術實力及鏈結全球市場的潛能。

經濟部表示，今年全球共有48家新創企業入選SelectUSA Tech分組決賽，我國共9家新創企業入選，超越印度、南韓、以色列、英國等國入選隊伍數，且我國於去年及今年連續成為全球入選隊數最多的國家。今年評選結果計1家榮獲全球第2名，2家榮獲全球第3名，顯示台灣創新技術研發的國際競爭力，以及研發成果商業化的成就。

經濟部表示，奪得第3名的神瑞人工智慧(DeepRad.AI)，運用AI分析低劑量肺部斷層掃描影像並自動生成判讀報告，提升早期肺癌篩檢及心血管疾病檢測效率，為全球高齡社會健康監測提供創新解決方案。

同樣榮獲第3名的張量科技(Tensor Tech)，將3個傳統單軸馬達整合為1個三軸球型馬達，重量減少80%，為太空產業帶來突破性創新，目前已成功拓展國內外市場，客戶包括商業公司、學術研究機構及政府單位。

此次榮獲第2名的精準智能(Precise Big Data)，結合生成式AI技術與臨床應用，可於4分鐘內完成心電圖分析，辨識20多種心血管疾病並自動生成診斷報告，準確率達到98%，為心血管疾病的早期診斷提供高效、準確的解決方案。

AI 人工智慧 心血管疾病 經濟部 美國商務部

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