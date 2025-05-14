環境部長專訪／他，翻轉印象 創造價值

環境部長彭啓明任職即將滿周年，他回憶，總統與院長邀請他加入內閣團隊時告訴他「相信對的事就去做」，擔任部長以來，環境部勇於扮「桶箍」，在氣候變遷、廢棄物清理等議題整合部會、當仁不讓，翻轉過去環保署的傳統印象，創造出新價值。

有別於過去環保署或環境部首長多為學者、政治圈出身，彭啓明來自民間企業，他坦言，過去從事企業服務相關產業，產業脈動與政策息息相關，但從民間轉入政府部門，最大差別是在民間要批評政策很容易，但來到政府就是要捲起袖子做事，不能空有想法，要將想法直接落地完成都需要時間。

彭啓明被外界認為是「一天當三天用」的環境部長。過去環保署時代，環境議題常被視為後端，但他上任後，重新宣告一個新價值：環境部很重要。在過去一年努力下，他不斷向企業宣導「守護好環境才能賺更多錢」，在這樣的努力下，已為環境部帶來全新風貌，也讓環境部同仁對於自身業務更加積極任事。

「我有理想到政府服務，就必須很認命、很落地的完成一些事情。」彭啓明說，賴清德總統與行政院長卓榮泰邀請他加入內閣團隊時告訴他，「你只要相信對的事、你就去做，不要覺得環境部很小，認為是對的就去做」，這段話鼓舞了他，讓他能以正面心態面對環境議題，秉持熱忱處理。他強調，以制度來說，環境部不是大部會，但面對該做的事情，就帶領同仁往前走。

例如在總統府國家氣候變遷對策委員會上，環境部可以整合很多部會一起來推動，讓環境部可談的事情不只是環境保護，而是從國家整個氣候變遷角度來看推動政策。

談到自己民間身分對公部門的激盪，彭啓明笑說，台灣要進步，一定要民間的人進入政府部門，任事一段時間後再回到民間，再換另外一群人來做，公私部門身分切換輪替，對政府在推動政策上，相對會比較健康。