環境部長專訪／綠色先行者 取經國際

問：環境部組成綠色先行者聯盟，有哪些企業參與？

答：我上任以來除了推動碳費制度上路外，也宣布將啟動總量管制碳交易與碳費制度並行。環境部與企業共組「綠色先行者聯盟」，預計6月下旬要前往德國取經，初步已經有17家業者會加入，這些業者未來也將投入環境部試辦的雙軌制。

綠色先行者聯盟包括台塑、中鋼、台積電、台電、中油、台泥、長春石化、友達光電、聯電、台灣美光、永豐餘集團、東和鋼鐵、日月光、奇美、台達電、宏碁與華碩等17家，主要是高碳排業者。

由於環境部與德國簽有碳交易合作協議，因此今年6月綠色先行者聯盟出訪首站將選定德國，將前往當地了解德國如何處理碳交易、如何進行總量管制碳交易。

除了解國際制度運行，更想要了解的是，如何讓台灣碳費可以提高至國際水準。目前，台灣碳費每公噸僅收新台幣300元、約10美元，在世界來說是中後段班，以瑞典來說，碳稅每噸訂於137美元，超過新台幣4,000元，雖然這在台灣在未來十年都很難發生，但像是台積電等前幾名的排碳大戶，自身投入減碳的成本已經到了每噸約3,000元至5,000元，甚至還上看3萬元。

問：未來在減碳方面，與產業界有哪些新合作？

答：舉例來說，台積電與環境部去年簽署碳捕捉合作備忘錄（CCU），希望把碳捕捉相關技術導入公有焚化爐，把捕捉到的二氧化碳冷凍液化後，運輸至再利用端或是碳封存場，換取碳權，而首個導入台積電碳捕捉技術的焚化爐就是嘉義縣鹿草焚化廠。

台灣20多座焚化廠，每年約燃燒600萬噸至700萬噸各種垃圾，經過碳盤查，估計有200萬至300萬噸碳排，這樣一來，每噸碳的成本上看萬元，基於台積電持續在台灣增加投資的經營目標、及國際供應鏈的淨零宣示，讓台積電願意持續投入減碳。

現在雖然仍在測試階段，但未來環境部也會從法規端協助，例如讓碳捕捉的減碳效果獲得更明確的認證、以及公私部門合力減碳的碳權分配標準等細節，進而形成「碳捕捉」產業。

此外為了鼓勵國內淨零新興產業持續投資，環境部去年向國發基金爭取100億元，而綠色成長基金專案辦公室預計5月23日掛牌，每案投資金額約在2,000萬至1億元，希望透過綠色成長基金借力使力，帶動國內淨零新創產業成長。