環境部長專訪／彭啓明：用市場機制催動減碳

環境部長彭啓明就任將滿周年，儘管美國總統川普上任後，國際局勢變化快速，但他接受本報專訪時表示，國家淨零企圖心完全沒有鬆懈，站在企業經營角度來看氣候變遷，是極大機會。

面對美國對等關稅衝擊，彭啓明表示，環境部已備妥各種配套協助產業。台灣碳定價將採碳費、總量管制碳交易雙軌並進。其中碳費制度今年上路，明年如期徵收，最新估算要繳納碳費的企業家數減少，只剩260多家，且約八成都可適用高碳洩漏風險，碳費可打兩折。

彭啓明小檔案

兩大協助方案 減輕業者壓力

至於未來邁向總量管制碳交易，則是創造淨零真實價格，由市場機制來催動減碳。彭啓明認為，政府面對氣候變遷必須務實尋找各種解方，能夠幫企業在國內自己可以減碳，到了國際上也可以減碳，最重要的是，碳定價一定要回到市場機制，絕對不是靠碳費定價來減碳，而是要告訴企業這不是成本，而是一個機會。以下為本報專訪紀要。

問：近幾年排碳大戶增減消長趨勢？如何減輕排碳大戶壓力？

答：從最新的2024年企業營收與碳排數據來推算，首年徵收碳費時，預計將收到超過60億元，比先前估算還多；不過實際上，符合排碳大戶、需繳納碳費的企業家數卻是較先前估算減少，從280家減少至剩下約260家。

分析這個趨勢，收取碳費總金額增加，是代表個別企業的碳排因為營運情況或擴充產能而增加；而需繳納碳費家數減少，則是代表過去幾年企業宣示淨零排放，也隨著碳費即將開徵而確實落實，環境部立場是希望排碳愈少愈好，收碳費不是環境部主要用意，減碳才是。

以最新數據來看，工具機產業僅剩上銀科技需繳交幾十萬元碳費；台積電則因2024年營收成長，碳費較前次估算增加，可能超過10億元。不過明年首度徵收碳費是反映今年排碳情形，仍要依實際情況而定。

觀察預估徵收情形，中小企業幾乎不需負擔碳費，不過不諱言，需繳交碳費的大型企業中，仍有一些是近年景氣比較辛苦的產業，例如中鋼等鋼鐵產業、或是台塑等石化產業，近期將協同財經部會討論要如何協助。

這些產業近年受景氣或國際情勢影響企業毛利，加上屬高碳排產業，即便已努力減碳、提出自主減量計畫，就算是用每噸20元的優惠費率來計算，仍要負擔數億元碳費成本，是很大負擔。

環境部與財經部會討論後，主要有兩大協助方案，包括與經濟部合作的《產業創新條例》，可透過投資節能減碳、淨零技術，支出上限金額提高至20億元；也與金管會合作，導入「綠色資金」，讓企業要改善淨零設備時，可以獲得更多資金支援，加快減碳速度。

高碳洩漏產業 適用兩折優惠

問：面對美國對等關稅衝擊，該如何兼顧如期開徵碳費，又讓企業減壓？

答：對等關稅最終結果尚未出爐，環境部持續分析哪些產業將受第一波衝擊，總統府與行政院的下鄉傾聽之旅，有聽到業界喊出希望延緩開徵碳費的聲音，但碳費制度一定會如期走下去。

環境部在開徵碳費過程也會有讓企業方便的做法，例如與經濟部合作成立輔導辦公室，協助企業執行自主減量計畫，鼓勵企業擬訂減量計畫來確實減碳、適用優惠費率。等到關稅最後的談判結果出爐，還會有新一波對企業的協助方案，一定要讓企業存活，企業如果活不下去，遑論減碳。不過若在對等關稅還沒有答案的情況下即調整氣候政策，恐會太過倉促且草率，所以碳費仍會持續走下去。

問：可適用兩折優惠的高碳洩漏產業有哪些？

答：目前持續與經濟部討論，正在確認最後細節，近期就會公布。環境部主要是參考南韓與歐盟高碳洩漏清單，台灣版本的標準會介於這兩國間，並選擇一個對台灣產業相對有利的做法。

目前可以確定像是水泥、鋼鐵、石化產業，都是國際間有共識的高碳洩漏產業，但有些產業仍有分歧，像是歐盟將半導體視為高碳洩漏產業，但南韓的清單內卻沒有半導體。

觀察半導體產業受關稅衝擊可能不小，因此在與經濟部討論時，就會決定是否要區分得更清楚，例如將晶圓代工的先進製程與成熟製程分開。依現在討論標準推算，預計有八成排碳大戶符合高碳洩漏產業，只要提出自主減量計畫，碳費就可以打兩折，享受最佳優惠。