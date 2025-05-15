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總統：核三未經審查不可重啟

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院會三讀通過核管法修法，延長核電廠換發運轉執照有效期間最長20年。賴清德總統昨（14）日表示，依通過的核管法規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下直接延役，或甚至立刻重啟，政策變更必須滿足核安無虞、核廢有解、社會共識前提。

民進黨昨日召開中常會，身兼民進黨主席的賴總統在會中表示，依法現役最後一個核電機組核三廠2號機將於17日除役，台灣將走入「非核家園」。

賴總統表示，世界各國對於核電措施 ，無論是終止、延役或重啟，都是經過嚴謹科學驗證程序，歷經社會充分共識，甚至還編列龐大預算支應。至於立院新通過的核管法修法，依其規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下直接延役，甚至立刻重啟。

賴總統強調，面對全球氣候變遷劇烈衝擊、地緣政治的嚴峻挑戰，以及全球貿易體系大幅不確定因素，能源安全就是國家安全。政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能。

賴總統表示，針對核電廠各機組將陸續除役的法定時程，即便核三廠2號機除役後，今年將有大潭7號機、興達新1號、2號機及台中新1號機等大型燃氣機組上線，總裝置容量達到480萬瓩，遠大於核三2號機的95萬瓩。

核三廠 核電

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