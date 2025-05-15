不補貼台電 每人負擔增6,000元

在野黨立委主張刪除撥補台電千億元預算，主計長陳淑姿昨（14）日表示，若不補貼台電，經過估算，恐導致每戶全年電費上漲7,500元，每人約3,000元，加上其餘物價連動上漲，每人負擔恐增加超過6,000元。

立法院經濟委員會、財政委員會昨天聯席審查《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，除政院版本4,100億元外，國民黨、民眾黨也提出對案，在野陣營主張刪除撥補台電千億元，同時主張普發現金1萬元。

對於普發現金或撥補台電的優缺點，陳淑姿回應，若電價上漲，每戶全年電費估增加7,500元，考量其餘物價上漲每人約增加3,600元負擔。換言之，整體合計每戶負擔可能會超過1萬元。

有立委提問，每戶、每人單位不同，不宜直接相加，若以每戶平均2.5人計算，電費每人每年應增加3,000元，加上物價漲幅，每人每年增加負擔應為6,000元。

在野立委要求台電承諾重啟核電及不漲電價來換千億元預算撥補，台電表示，核能使用以安全為前提，不能輕率以對，把核安作為交換條件不是負責態度，而千億元特別預算用於健全台電財務，調節能源價格，減少對物價影響， 台電也將盡力開源節流穩定合理電價，在關稅衝擊下做全國產業後盾，希望國會支持。