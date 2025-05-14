總體經濟學家吳嘉隆：恐慌消退 新台幣升值已經結束

新台幣匯率近期狂升，引發各界關注。知名總體經濟學家吳嘉隆14日參加台中市建築經營協會大師講座時直言，「新台幣升值已經結束了！」因為恐慌性行情消退，恐慌性情緒也不會一直持續。

吳嘉隆指出，美國深知，單靠要求貨幣升值，並無法解決對美國貿易逆差問題，匯率施壓只是「談判手段」，目的已達到，「美國根本不需要傷害台灣，因為台灣若受到傷害，減少對美國投資，不符合美國利益」。

吳嘉隆今天受邀參加台中市建築經營協會大師講座，以「川普關稅，地緣政治與台灣：逆全球化之下的風險與機會」為主題發表演講。

吳嘉隆除了深入剖析川普政府的關稅政策，更點出川普的關稅政策是明顯針對中國大陸，這已超越單純的經濟範疇，成為大國博弈的一部分。他特別提醒大家，如果無法理解這背後的國際政治邏輯，就無法真正理解川普的經濟思維。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬表示，吳嘉隆是台灣著名的經濟學者、資深政經評論家，專長於總體經濟、貨幣政策、地緣政治與國際關係的評論與寫作等，美國總統川普自4月2日提出對等關稅後，對全球經濟市場帶來巨大衝擊，產業如何因應，將衝擊降低至最小、至關重要，更需要全方位的深度解析。

吳嘉隆認為，要不要加關稅，表面上是經濟決策，可是，對這個國家加關稅，對那個國家不加關稅，這就屬於政治決策了；所以，千萬不要以為「經濟的歸經濟，政治的歸政治」，因為根本沒有這麼一回事。

而在逆全球化趨勢下，台灣面臨挑戰與機會並存的局面，他呼籲台灣應審慎評估國際形勢，靈活應對，在全球經濟變局中找到自身的發展空間。

吳嘉隆分析，全球經濟正在重新洗牌，台灣、尤其是台商，對於美國再工業化中扮演關鍵角色，全球化已進入3.0階段，美中之間的地緣政治對抗加劇，美國正尋求台灣的支持，以實現再工業化目標。

他也回顧了全球化的歷史，從中國大陸改革開放到全球化3.0時代的來臨，強調台灣在全球產業鏈中的重要性。他指出，美國的再工業化需要台灣和日本的協助，以減少對外包的依賴，增強本土生產能力。

他指出，這一場川普關稅戰，濃縮成一句話，就是「美國對大陸經濟開戰！」如果大陸經濟沒有崩潰，美國還會上緊發條，這一場經濟戰會一直打到大陸崩潰為止，這是國家戰略決定的。

「擺平了大陸以後，美國準備再稱霸百年！」吳嘉隆說，這才是川普真正的大國博弈戰略，「所謂讓美國再次偉大，就是這個意思。」