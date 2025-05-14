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兆豐銀行籌組大同140億元聯貸案 超額認購1.5倍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐銀行統籌主辦大同140億元聯貸案今(14)日圓滿完成，由兆豐銀行董事長董瑞斌(左二)、副總經理陳昭蓉(左一)，大同(股)公司董事長王光祥(右二)、副總經理林倍宏(右一)一同合影。圖／兆豐銀提供
兆豐銀行統籌主辦大同140億元聯貸案今(14)日圓滿完成，由兆豐銀行董事長董瑞斌(左二)、副總經理陳昭蓉(左一)，大同(股)公司董事長王光祥(右二)、副總經理林倍宏(右一)一同合影。圖／兆豐銀提供

兆豐銀行、彰化銀行及第一銀行共同統籌主辦的大同公司140億元聯合授信案，今日由兆豐銀行董事長董瑞斌出面完成簽約儀式，本案吸引共9家金融機構踴躍參與，且超額認購金額已超出原定籌組目標1.5倍。

本次聯貸案由兆豐銀行擔任全案管理銀行暨擔保品管理銀行、彰化銀行擔任分項額度管理銀行，資金用於償還金融機構借款及充實中期營運週轉金，聯貸案條件設計亦結合ESG永續連結指標，鼓勵大同持續增加綠色採購、積極投入綠能發展，兆豐銀行將全力協助客戶，共同善盡企業社會責任。兆豐銀指出，由1.5倍的超認倍數，已充分展現金融同業對大同未來發展的信心。

大同集團近年因應全球淨零減碳趨勢，聚焦新能源及電力事業；新能源事業涵蓋太陽能、商用及家用儲能、綠電交易、充電樁安裝以及節能減碳淨零解決方案。太陽能光電系統累計至113年底已建置超過322MW，近期亦取得綠電轉供長約，垂直整合上下游，完整布局能源系統價值鏈。

電力事業包含各式電力及配電變壓器、電抗器、配電盤、氣體絕緣開關設備、電線電纜、智慧電表、大中小電力馬達及發電機、商用空調系統等，為完整產品線之電力整合製造商。配合台電強韌電網計畫，電力設備訂單持續滿載，積極擴廠提升產能，並持續佈局海外市場；電表在台灣市佔率達3成以上，亦持續深耕日本、泰國及馬來西亞等，同時積極佈局東協市場；電線電纜事業新CCV設備投產，提升中高壓產能30%，以因應台電訂單及石化、鋼鐵等產業的纜線汰換等需求。

兆豐銀行 大同 太陽能

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