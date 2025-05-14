一年一度的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）日前圓滿落幕，外交部長林佳龍14日在社群平台發文表示，台灣今年派出歷年規模最大的代表團赴美參與，展現企業對美國投資的高度關注與積極行動，國經協會並與美台商會簽署合作備忘錄，延續他率團訪問德州的豐碩成果，盼台美能繼續深化經濟夥伴關係、共創繁榮願景。

林佳龍指出，本屆高峰會期間，中華民國國際經濟合作協會（CIECA）與美台商業協會（US-Taiwan Business Council）簽署合作備忘錄（MOU），延續他先前推動「德州專案」的豐碩成果，持續深化台美經濟夥伴關係。林佳龍說，該合作備忘錄由國經協會理事長呂桔誠與美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）簽署，並由行政院秘書長龔明鑫與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同見證，美國也正式成為國經協會第100個合作國家，意義非凡。

林佳龍表示，這份備忘錄將促進美台產業合作，加強雙邊企業媒合，並深化貿易、投資與技術交流，同時建立資訊共享平台，讓台美雙方企業能更即時掌握產業脈動，交流市場研究、法規和商機資訊。此外，也將強化雙邊交流互訪，透過定期舉辦論壇、培訓與代表團互訪等方式，深化企業對話、強化互信基礎。林佳龍提到，此次合作奠基於2020年川普總統第一任期內所創立的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），這項對話機制運作五年來成果豐碩，對話範圍涵蓋供應鏈韌性、雙向投資、第三地合作等。

面對全球 AI 競賽，林佳龍指出，台美「強強合作」備受矚目，他日前率團訪問美國德州，與電電公會及國經協會等產業代表共同肯定德州在 AI 供應鏈發展上深具潛力，並促成雙方簽署「德州—台灣經濟合作協議」。他表示，台灣將持續在「非紅供應鏈」中取得商機、發揮關鍵力量，協助美國鞏固在 AI 產業的全球領先地位。

林佳龍進一步指出，未來台美將在EPPD的基礎上，配合總統賴清德提出的「深化台美經貿關係的路徑圖」，推動更多層次的政府與企業合作，並透過「夥伴機會考察團」（POD）機制，與美台商會攜手前往瓜地馬拉、巴拉圭及菲律賓等地挖掘商機，積極拓展第三地市場，為台美企業共創三贏局面。

最後，林佳龍強調，台美在經濟與安全領域擁有一致的戰略目標。從德州布局到第三地市場開拓，從EPPD對話機制AI供應鏈合作，台美持續深化夥伴關係，不僅為彼此企業開創更廣闊的國際藍海，共創繁榮願景，也為全球民主夥伴注入更強大的經濟韌性與前進動能。