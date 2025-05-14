總經費達227億「國一甲工程」投標廠資格惹議 恐淪史上最大詐標案

總經費高達227億元的國道一號甲線隧道工程第3標，「國一甲第3標工程」近日陷入工程投標廠商資格爭議；據經濟部資料顯示，目前實收資本額約達6.13億元的福清營造，先前參與投標「國一甲第3標工程」，惟因資本額不符該工程招標條件，同時有違《政府採購法》及《營造業法》相關規定，卻屢屢對外質疑政府為特定廠商量身訂作，引發爭議。

由於營造工程案涉及金額大，且前期投入成本高，為防投標廠商財力不足，出現資金周轉問題，依據《政府採購法》及《營造業法》相關規定，營造廠承攬工程案需為預算金額的十分之一。

不過，對照「國一甲第3標工程」首次招標時，全案因僅有一標投標、未達法定開標家數而流標，「不符招標條件資格」的福清營造，事後卻對外質疑、暗指此案有為特定廠商「量身訂作」情事，引發市場一片譁然。

國道一號甲線隧道工程第3標案，在今年2月24日首次公開招標，預算金額約為新台幣227.74億元，採「最有利標」決標，惟該標案在今年5月1日公告流標，原因是「無廠商投標或未達法定開標家數」。

知情人士指出，全案若由財力不足營造廠得標，恐淪史上最大詐標案，政府需謹慎把關投標廠商資格。

不僅《政府採購法》及《營造業法》對營造廠承攬工程案有相關法律規定，「國一甲第3標工程」招標時，招標條件也載明、按政府相關法規規定「決標金額高於營造業法所規定之承攬造價限額時，不決標予該廠商。」

以「國一甲第3標工程案」來說，該標案投標廠商實收資本額、需高於工程標案經費之十分之一，也就是投標廠商資本額要達到22.7億元，對照福清營造資本額僅約6.13億元，顯然不符合相關規定。

對此，高公局也強調，「國一甲第3標工程」整體招標程序公開、合法，並未針對特定廠商設計條件；目前，交通部高速公路局尚未公布重新招標的具體時程或調整內容。

「國道一號甲線隧道工程第3標案」為銜接桃園國際機場之重要聯外道路，不僅攸關交通便捷，更被視為國家重要門面，需要工程品質優質且財務結構佳之廠商，尤其全案工程投標程序的正當性不容有失。若由不符資格廠商得標，恐將衝擊公共工程招標制度的公平與信賴基礎。