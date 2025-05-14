快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

總經費達227億「國一甲工程」投標廠資格惹議 恐淪史上最大詐標案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

總經費高達227億元的國道一號甲線隧道工程第3標，「國一甲第3標工程」近日陷入工程投標廠商資格爭議；據經濟部資料顯示，目前實收資本額約達6.13億元的福清營造，先前參與投標「國一甲第3標工程」，惟因資本額不符該工程招標條件，同時有違《政府採購法》及《營造業法》相關規定，卻屢屢對外質疑政府為特定廠商量身訂作，引發爭議。

由於營造工程案涉及金額大，且前期投入成本高，為防投標廠商財力不足，出現資金周轉問題，依據《政府採購法》及《營造業法》相關規定，營造廠承攬工程案需為預算金額的十分之一。

不過，對照「國一甲第3標工程」首次招標時，全案因僅有一標投標、未達法定開標家數而流標，「不符招標條件資格」的福清營造，事後卻對外質疑、暗指此案有為特定廠商「量身訂作」情事，引發市場一片譁然。

國道一號甲線隧道工程第3標案，在今年2月24日首次公開招標，預算金額約為新台幣227.74億元，採「最有利標」決標，惟該標案在今年5月1日公告流標，原因是「無廠商投標或未達法定開標家數」。

知情人士指出，全案若由財力不足營造廠得標，恐淪史上最大詐標案，政府需謹慎把關投標廠商資格。

不僅《政府採購法》及《營造業法》對營造廠承攬工程案有相關法律規定，「國一甲第3標工程」招標時，招標條件也載明、按政府相關法規規定「決標金額高於營造業法所規定之承攬造價限額時，不決標予該廠商。」

以「國一甲第3標工程案」來說，該標案投標廠商實收資本額、需高於工程標案經費之十分之一，也就是投標廠商資本額要達到22.7億元，對照福清營造資本額僅約6.13億元，顯然不符合相關規定。

對此，高公局也強調，「國一甲第3標工程」整體招標程序公開、合法，並未針對特定廠商設計條件；目前，交通部高速公路局尚未公布重新招標的具體時程或調整內容。

「國道一號甲線隧道工程第3標案」為銜接桃園國際機場之重要聯外道路，不僅攸關交通便捷，更被視為國家重要門面，需要工程品質優質且財務結構佳之廠商，尤其全案工程投標程序的正當性不容有失。若由不符資格廠商得標，恐將衝擊公共工程招標制度的公平與信賴基礎。

國道 新台幣

延伸閱讀

山林水財報／第1季 EPS 0.92元 手握百億工程案量

林月琴涉圖利遭指「吳春城翻版」 黃國昌：另種形式的汙辱

影／民眾黨台中辦宣講最終場 號召民眾「退貨」賴清德

投85線平靜橋復建工程 不再遇風災成孤島

相關新聞

中華信評：台幣升值恐壓利潤 半導體、零組件首當其衝

中華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率，並削弱其成本競爭力，特別是半導體及零組件業者將面...

若刪台電撥補…主計長：電價恐上漲 普發現金1萬不夠付

因應美國關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會14日聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨提案...

AI需求推升上市櫃去年營業利益增3成 台積電破兆居冠

受惠人工智慧強勁需求，經濟部今天表示，113年上市櫃公司營業利益新台幣2兆4211億元，年增30.6%；其中，製造業方面...

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

印度與英國在2025年5月完成自由貿易協定（FTA）談判，預計不久後就會正式簽署。這項協議不僅代表印度持續擴大與全球主要...

豬哥亮靠AI復活 未來可接商業代言？立委：AI基本法應做相關規範

秀場天王豬哥亮近期以AI（人工智慧）技術「復活」，再現世人眼前，引起社會廣大討論。立法院教育委員會今（14）日審查AI基...

老宅延壽補助細節再揭露 每棟最高補助上看千萬元

內政部近日推出「老宅延壽計畫」、行政院院長卓榮泰昨日公布「婚育宅」租金補貼將針對育有未成年子女家庭加碼，相關住房政策引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。