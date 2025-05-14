中華信評：台幣升值恐壓利潤 半導體、零組件首當其衝
中華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率，並削弱其成本競爭力，特別是半導體及零組件業者將面臨較高外匯風險。
中華信評指出，雖然大多數受評企業的財務實力在2025至2026年間不致明顯惡化，但對生產重度依賴本地、缺乏海外產能轉移彈性的企業而言，升值壓力將帶來更大挑戰。
中華信評信用分析師郭彥煒表示，美元走弱至少在短期內可能降低科技公司的利潤率，因為多數科技公司營收以美元計價。另外，他指出，台灣半導體與零組件公司相較其他科技子產業，所承受的匯率風險更高。
郭彥煒表示，若台幣對亞太區貨幣持續升值，未來幾季可能促使更多製造業者考慮將部分產能外移，以因應匯率變化帶來的成本壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言