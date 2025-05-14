快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

中華信評：台幣升值恐壓利潤 半導體、零組件首當其衝

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率。本報資料照片
中華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率。本報資料照片

華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率，並削弱其成本競爭力，特別是半導體及零組件業者將面臨較高外匯風險。

中華信評指出，雖然大多數受評企業的財務實力在2025至2026年間不致明顯惡化，但對生產重度依賴本地、缺乏海外產能轉移彈性的企業而言，升值壓力將帶來更大挑戰。

中華信評信用分析師郭彥煒表示，美元走弱至少在短期內可能降低科技公司的利潤率，因為多數科技公司營收以美元計價。另外，他指出，台灣半導體與零組件公司相較其他科技子產業，所承受的匯率風險更高。

郭彥煒表示，若台幣對亞太區貨幣持續升值，未來幾季可能促使更多製造業者考慮將部分產能外移，以因應匯率變化帶來的成本壓力。

半導體 台幣 華信

延伸閱讀

美關稅衝擊台幣若升至27、28元 台中太平工業區廠協：重創工具機業

配合北京「去美元化」 港外匯基金美元資產占比97後新低

【重磅快評】談關稅送外匯 賴政府好會「跪敗台灣」

全球只有四個電動車品牌獲利！除了特斯拉還有誰？

相關新聞

中華信評：台幣升值恐壓利潤 半導體、零組件首當其衝

中華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率，並削弱其成本競爭力，特別是半導體及零組件業者將面...

若刪台電撥補…主計長：電價恐上漲 普發現金1萬不夠付

因應美國關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會14日聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨提案...

AI需求推升上市櫃去年營業利益增3成 台積電破兆居冠

受惠人工智慧強勁需求，經濟部今天表示，113年上市櫃公司營業利益新台幣2兆4211億元，年增30.6%；其中，製造業方面...

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

印度與英國在2025年5月完成自由貿易協定（FTA）談判，預計不久後就會正式簽署。這項協議不僅代表印度持續擴大與全球主要...

豬哥亮靠AI復活 未來可接商業代言？立委：AI基本法應做相關規範

秀場天王豬哥亮近期以AI（人工智慧）技術「復活」，再現世人眼前，引起社會廣大討論。立法院教育委員會今（14）日審查AI基...

老宅延壽補助細節再揭露 每棟最高補助上看千萬元

內政部近日推出「老宅延壽計畫」、行政院院長卓榮泰昨日公布「婚育宅」租金補貼將針對育有未成年子女家庭加碼，相關住房政策引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。