中華信評：台幣升值恐壓利潤 半導體、零組件首當其衝

中華信用評等公司今日表示，若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者的利潤率，並削弱其成本競爭力，特別是半導體及零組件業者將面臨較高外匯風險。

中華信評指出，雖然大多數受評企業的財務實力在2025至2026年間不致明顯惡化，但對生產重度依賴本地、缺乏海外產能轉移彈性的企業而言，升值壓力將帶來更大挑戰。

中華信評信用分析師郭彥煒表示，美元走弱至少在短期內可能降低科技公司的利潤率，因為多數科技公司營收以美元計價。另外，他指出，台灣半導體與零組件公司相較其他科技子產業，所承受的匯率風險更高。

郭彥煒表示，若台幣對亞太區貨幣持續升值，未來幾季可能促使更多製造業者考慮將部分產能外移，以因應匯率變化帶來的成本壓力。