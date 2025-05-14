信評：新台幣若持續強勢 恐侵蝕台灣科技業利潤率

中華信評今天表示，持續強勢的新台幣將侵蝕台灣科技公司的利潤率，並削弱成本競爭力。對於那些高度倚賴國內生產，且缺乏把製造活動轉移到海外的企業而言，新台幣升值可能會帶來明顯影響。

中華信評今天發布一篇「台灣科技業短評：匯率若持續走強恐導致利潤率下滑」報告。

今年5月初，新台幣兌美元在短短2天內大幅升值，中華信評說，新台幣快速升值讓台灣金融市場與出口導向業者大感意外，台灣強勁的經常帳順差與持續的資本流入顯示，新台幣未來幾季可能會在結構上維持強勢。

中華信評分析，美元走弱至少在短期內會壓縮科技公司的利潤率，因為科技公司大部分營收以美元計價，主要反映出公司對美國客戶的倚賴程度，以及美元在國際貿易中的角色。但是科技公司的成本中有相當大一部分，包括勞力與原物料在內，仍是以新台幣與人民幣等生產地貨幣計價。

中華信評說明，幣別不對稱的情形以及匯率變動，將加劇科技公司獲利能力的波動性，特別對定價能力較弱，但資本密集度高，以致成本彈性較差的公司來說更為明顯。雖然業者可能用金融工具來抵銷這類匯率風險；但是高昂的避險成本以及在運用金融工具進行長期避險方面普遍採取保守作法，也限制科技公司化解新台幣持續升值影響的能力。

整體而言，中華信評指出，半導體與零組件公司面臨較高的外匯風險，不過，技術領先的晶圓代工廠可憑藉較強的定價能力，緩解部分利潤率壓力。相較之下，電子製造服務業者（EMS）與原始設計製造商（ODM）則因生產布局較為分散，更能有效地管理利潤率壓力。

展望後續變化，中華信評指出，新台幣對亞太區貨幣持續升值，可能促使製造業向海外遷移。相對於日本與韓國等主要亞太區出口競爭對手貨幣，新台幣若維持強勢走勢，也可能削弱台灣科技業的出口競爭力。再加上客戶分散產地的需求日益成長，可能進一步迫使科技公司把更多生產轉移至海外。

不過，中華信評強調，由於授予評等的大多數科技公司資產負債表都非常強健，預期這些公司擁有充裕的財務韌性，足以因應短期匯率波動帶來的影響。