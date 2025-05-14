快訊

陳大天閃兵25萬元交保 公開鞠躬致歉：知法犯法非常不當「太太不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求推升上市櫃去年營業利益增3成 台積電破兆居冠

中央社／ 台北14日電
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

受惠人工智慧強勁需求，經濟部今天表示，113年上市櫃公司營業利益新台幣2兆4211億元，年增30.6%；其中，製造業方面，以電子零組件獲利能力最佳，製造業營利冠軍則是台積電，營利達1兆3171億元。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，整理台灣證券交易所114年4月1日公布的個體財報，以109年起每年均有公布財報的公司為對象（不含KY股及TDR），共1581家。

統計處透過新聞稿指出，受惠AI商機挹注，113年上市櫃公司個體營收淨額24兆3986億元，年增7.4%；營業利益2兆4211億元，年增30.6%；營業利益率9.9%，較上年增加1.8個百分點。

其中，製造業部分，上市櫃公司製造業者有1098家，占整體上市櫃公司69.4%；如依113年營收規模觀察，則占82.5%。

統計處表示，113年製造業上市櫃公司營收淨額20兆1379億元，年增6.7%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求活絡，推動資訊電子產業營收持續攀升，其中電腦電子產品及光學製品業9兆6986億元，年增3.3%；電子零組件業6兆665億元，年增18.3%，兩者營收淨額合占製造業78.3%，對製造業營收成長貢獻約6.6個百分點。

在傳統產業部分，化學材料及肥料業面對石化原料價格回升及國際市場競爭加劇情勢，年增0.6%；石油及煤製品業則受國際油價疲軟及市場供給過剩影響，油品銷售價量減少，年減6.9%。

製造業營收淨額前3大公司依序為鴻海3兆2723億元、台積電2兆8804億元及廣達1兆2171億元。

獲利能力方面，統計處指出，113年製造業上市櫃公司營業利益1兆9664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，較上年增加1.9個百分點，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%居各業之冠，較上年增加3.7個百分點，營業利益1兆4927億元，年增39%。

石油及煤製品業在市場供給充裕及原油價格波動的環境下，獲利衰退，營業利益率0.04%，較上年減少2.3個百分點。

製造業營業利益前3大公司依序為台積電1兆3171億元、廣達535億元及聯電405億元。

至於非製造業，上市櫃公司非製造業者共483家，占整體上市櫃公司30.6%；依113年營收規模觀察，則占17.5%。

統計處分析，113年非製造業上市櫃公司營收淨額4兆2607億元，年增10.7%，其中批發及零售業2兆1710億元，占整體非製造業營收淨額逾5成，年增7.2%，主因批發業者受惠新興科技應用持續擴展，挹注相關晶片及記憶體通路商出貨動能，以及零售業者拓展營業據點，加上線上線下行銷活動挹注所致。

運輸及倉儲業則因全球商品貿易成長，地緣政治衝突推升運價，以及跨境旅遊及中轉商機帶動航空載運需求，年增14.3%。

非製造業營收淨額前2大公司依序為文曄4549億元、統一超2107億元。

獲利表現部分，統計處表示，113年非製造業上市櫃公司營業利益4547億元，年增24.3%，營業利益率10.7%，較上年增加1.2個百分點，其中以運輸及倉儲業在運價上漲、油價下跌雙重利基下，推升獲利大幅增加，營業利益1157億元，年增72.5%，金額及增幅均居首位，營業利益率16.8%，較上年增加5.7個百分點。

非製造業營業利益前2大公司依序為中華電431億元、長榮航342億元。

營收 製造業

延伸閱讀

台積電尾盤6,567張大單拉抬 距千元關卡只差1元

999元台積電（2330）距千元僅1塊之遙！不敗教主：今年績效贏0050明年捐車做公益

台積電領軍逼近千元關卡 台股漲452點收21782點

台股收盤上漲452點 台積電收999元硬挺

相關新聞

若刪台電撥補…主計長：電價恐上漲 普發現金1萬不夠付

因應美國關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會14日聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨提案...

AI需求推升上市櫃去年營業利益增3成 台積電破兆居冠

受惠人工智慧強勁需求，經濟部今天表示，113年上市櫃公司營業利益新台幣2兆4211億元，年增30.6%；其中，製造業方面...

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

印度與英國在2025年5月完成自由貿易協定（FTA）談判，預計不久後就會正式簽署。這項協議不僅代表印度持續擴大與全球主要...

豬哥亮靠AI復活 未來可接商業代言？立委：AI基本法應做相關規範

秀場天王豬哥亮近期以AI（人工智慧）技術「復活」，再現世人眼前，引起社會廣大討論。立法院教育委員會今（14）日審查AI基...

老宅延壽補助細節再揭露 每棟最高補助上看千萬元

內政部近日推出「老宅延壽計畫」、行政院院長卓榮泰昨日公布「婚育宅」租金補貼將針對育有未成年子女家庭加碼，相關住房政策引發...

特別條例台電千億撥補遭刪 立委：2028不漲電價才同意

因應美國關稅衝擊，立法院經濟委員會14日審查「強化安全韌性特別條例」草案，院版與朝野黨團版本合併審查。院版編列4100億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。