快訊

陳大天閃兵公開鞠躬致歉 隱瞞公司和家人「他們都不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

資本市場新門票！安永聯手櫃買中心助攻南台灣新創登板

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
創新企業交流小聚活動合照。圖／業者提供
創新企業交流小聚活動合照。圖／業者提供

為了協助南台灣新創企業串接資本市場，安永聯合會計師事務所與櫃買中心攜手成功大學產學創新總中心及高雄科技大學產學營運處，近日舉辦「創新企業交流小聚」，吸引眾多創業者齊聚一堂，現場交流熱絡。活動除介紹「創櫃板Plus」制度的最新優化，也邀請五家新創公司現身說法，分享他們的創業故事與研發成果。

櫃買中心多年來推動新創企業進入資本市場，近年推出的創櫃板Plus制度，讓創業者更容易登板。櫃買中心新創發展組組長何藹然指出，新制度納入推薦單位機制，簡化申請流程，讓更多潛力企業有機會獲得資源挹注。成功登錄創櫃板的新創，不僅能獲得專業團隊聯合輔導，也有機會拓展知名度、獲得資金與建立良好財務體質，為未來邁向資本市場打下基礎。

此次活動也聚焦產學合作的重要性。成功大學產學創新總中心整合校內研發與技術資源，與企業共建研發平臺，致力讓創新技術走出實驗室、走向市場，加速商業化並帶動產業升級。

安永會計師事務所審計服務部會計師李芳文提醒，新創企業在成長初期常忽略內部財會制度的健全性，恐影響投資人信心。透過創櫃板制度，新創可獲得專業協助，在吸引資金的同時，也兼顧公司治理與組織架構的健全，打造能夠長跑的創業體質。

活動最後由五家新創企業，包括擎壤科技、快帶科技、雙肩智慧、凱恩生醫、鴻躉輪番登場，分享他們在AI、生醫、農業科技、太陽能與餐飲平台等領域的突破與挑戰，展現南台灣創新產業的蓬勃活力與發展潛力。

創業 創櫃板 櫃買中心

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希手臂疼痛 被道奇放進傷兵名單

櫃買攜安永 挺台南新創

中職／黃子豪一軍安排中繼登板時間點 仍會以先發養成

櫃買中心債券ETF再添兩檔新兵 5月13日上櫃掛牌交易

相關新聞

若刪台電撥補…主計長：電價恐上漲 普發現金1萬不夠付

因應美國關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會14日聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨提案...

AI需求推升上市櫃去年營業利益增3成 台積電破兆居冠

受惠人工智慧強勁需求，經濟部今天表示，113年上市櫃公司營業利益新台幣2兆4211億元，年增30.6%；其中，製造業方面...

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

印度與英國在2025年5月完成自由貿易協定（FTA）談判，預計不久後就會正式簽署。這項協議不僅代表印度持續擴大與全球主要...

豬哥亮靠AI復活 未來可接商業代言？立委：AI基本法應做相關規範

秀場天王豬哥亮近期以AI（人工智慧）技術「復活」，再現世人眼前，引起社會廣大討論。立法院教育委員會今（14）日審查AI基...

老宅延壽補助細節再揭露 每棟最高補助上看千萬元

內政部近日推出「老宅延壽計畫」、行政院院長卓榮泰昨日公布「婚育宅」租金補貼將針對育有未成年子女家庭加碼，相關住房政策引發...

特別條例台電千億撥補遭刪 立委：2028不漲電價才同意

因應美國關稅衝擊，立法院經濟委員會14日審查「強化安全韌性特別條例」草案，院版與朝野黨團版本合併審查。院版編列4100億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。