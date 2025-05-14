資本市場新門票！安永聯手櫃買中心助攻南台灣新創登板

為了協助南台灣新創企業串接資本市場，安永聯合會計師事務所與櫃買中心攜手成功大學產學創新總中心及高雄科技大學產學營運處，近日舉辦「創新企業交流小聚」，吸引眾多創業者齊聚一堂，現場交流熱絡。活動除介紹「創櫃板Plus」制度的最新優化，也邀請五家新創公司現身說法，分享他們的創業故事與研發成果。

櫃買中心多年來推動新創企業進入資本市場，近年推出的創櫃板Plus制度，讓創業者更容易登板。櫃買中心新創發展組組長何藹然指出，新制度納入推薦單位機制，簡化申請流程，讓更多潛力企業有機會獲得資源挹注。成功登錄創櫃板的新創，不僅能獲得專業團隊聯合輔導，也有機會拓展知名度、獲得資金與建立良好財務體質，為未來邁向資本市場打下基礎。

此次活動也聚焦產學合作的重要性。成功大學產學創新總中心整合校內研發與技術資源，與企業共建研發平臺，致力讓創新技術走出實驗室、走向市場，加速商業化並帶動產業升級。

安永會計師事務所審計服務部會計師李芳文提醒，新創企業在成長初期常忽略內部財會制度的健全性，恐影響投資人信心。透過創櫃板制度，新創可獲得專業協助，在吸引資金的同時，也兼顧公司治理與組織架構的健全，打造能夠長跑的創業體質。

活動最後由五家新創企業，包括擎壤科技、快帶科技、雙肩智慧、凱恩生醫、鴻躉輪番登場，分享他們在AI、生醫、農業科技、太陽能與餐飲平台等領域的突破與挑戰，展現南台灣創新產業的蓬勃活力與發展潛力。