地方創生精選130項商品迎端午 下半年拚接軌企業

端午連假將至，國發會今天公布「2025地方創生端午禮盒」型錄，精選130項商品，涵蓋端午禮盒、應景產品及遊程體驗，希望民眾支持地方創生。國發會指出，正在評選團隊，賦予地方創生介接企業的重要任務，希望下半年可以強化企業採購能量。

行政院於108年1月核定「地方創生國家戰略計畫」，積極協助地方透過發掘地方DNA，由下而上凝聚共識，形成事業提案，並媒合中央部會資源與引導民間投資，支援地方創生工作。

因應端午連假將至，為了推廣地方創生，國發會彙整具備地方風味、食農教育與文化體驗的端午型錄，納入44團隊共130項商品，包含46項端午禮盒、62項應景產品及22種遊程體驗等，詳細資訊於地方創生入口網揭露。

此次地方創生青年團隊設計多款融合地方特色與節慶意象的端午禮盒，如雲林縣三小市集選用友善農法生產萬丹紅豆，搭配在地麻竹葉與糯米推出「梔心紅豆粽」禮盒；花蓮縣山海百貨傳遞原民節慶文化的「流泉小米酒禮盒」；金門縣酒字商行「金門酒香咖啡禮盒」，結合金門在地高粱酒與精品咖啡豆，打造風味層次豐富的酒漬濾掛咖啡，均是企業或個人節慶送禮的最佳選擇。

節慶應景產品則有桃園市討酒吧選用泰雅部落特產復興五月桃釀製的「五月桃果實酒」；花蓮縣集大陳以老酒融合鳳梨製成的「陳金鳳鳳梨老酒」。

如果民眾正規劃連假出遊行程，國發會也提供體驗遊程，如桃園市雙口呂文化廚房開設「親子米食料理課程」，是帶孩子認識台灣米種與傳統米食文化的最佳途徑；台南市璞育塾推出「粽夏果樂園手作遊」，在炎夏體驗水果冰粽DIY並搭配自然食材，消暑又有趣；高雄市橋仔頭WOOD電設計「草木行間・糖廠漫遊」活動，結合艾草拓染與導覽，傳遞節氣與植物文化。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥指出，國發會希望藉由應景的節慶型錄，向更多人推廣地方創生，近期正評選同時熟悉地方創生與企業實務的團隊，希望委託專門團隊強化地方創生與企業對接，讓更多企業願意採購地方創生商品，或是員工旅遊選擇地方創生遊程。

黃文彥表示，台灣許多知名企業都全力實行ESG，上市櫃公司更必須編製永續報告書；其實企業幫助地方創生，就已符合永續報告書的內涵，因此希望藉由專門團隊串接起地方創生與企業，爲地方青年拓展機會。

黃文彥補充，此評選已經進入最後階段，預計6月團隊可以啟動運作，希望下半年能有更多媒合成功的案例，放大企業採購能量。