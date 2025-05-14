若刪台電撥補…主計長：電價恐上漲 普發現金1萬不夠付

因應美國關稅衝擊，立法院經濟、財政委員會14日聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨提案版本主張刪除撥補台電千億，改為普發現金1萬元。行政院主計總處主計長陳淑姿詢答時表示，若不補貼台電導致電價上漲，一年增加的電費約7,500元，加上連帶引發的通膨一年約3,600元，最終民眾增加的負擔將超過1萬元。

民進黨立委鍾佳濱質詢時提問，台電虧損主因為何？陳淑姿回應，主因是過去燃料上漲，台電考量民生，吸收燃料成本2年約2,800億元。台電董事長曾文生提到，2022、2023年上半年國際燃料價格上漲時，發電成本雖有提高，但台電當時皆未漲電價。

對於在野黨主張，台電撥補不如改為發給大家1萬元，民眾拿一半的錢來交電費，陳淑姿表示，根據預估，若電價調漲，民眾每月增加的電費支出約625元、換算一年約7,500元；加上其他物價也會跟漲約增加3,600餘元，加起來會超過1萬元，普發現金反而讓民眾負擔逾1萬元。

鍾佳濱質疑，民眾拿到1萬元紅包，但物價都漲了，這反而是損失。國家徵稅是為了稅收重分配，支持業發展、推動社會福利，結果沒補貼台電拿來發現金，反而造成物價波動，對窮人或富人的影響何者為大？

財政部次長阮清華回應，相關條例是為了因應美國關稅問題，經費要考慮長遠，若不撥補台電電費，萬一造成物價上漲，一般階層受影響比較大；此次特別條例經費運用，仍應以做長遠考量。勞動部次長陳明仁也表示，電價上漲造成物價上漲，一般階層所受影響比富人大。

在野黨多位立委質詢時追問，撥補台電千億後，能否承諾今年不漲電價？台電總經理王耀庭答詢時解釋，台電前2年扮演物價消波塊，造成巨額虧損，淨值現在僅剩約千億元，使台電應對外部能源價格波動的承受能力「脆化」，所以希望爭取撥補增加財務韌性，但真的不敢保證電價不漲。經濟部次長何晉滄說，電價仍由電價審議會拍板，台電若能拿到千億補貼，屆時審議會時也會有充分考量。

後續國民黨立委葉元之質詢時質疑，陳淑姿詢答時提及，若不補貼台電導致電價上漲，一年增加的電費約7,500元，這個7,500元是指每人還是每戶為單位？陳淑姿補充說明，指的是一年「每戶」增加電費約7,500元。葉元之表示，若每戶年增7,500元，一人大約年增3,750元，加上通膨增加的3,600元，合計並沒有超過1萬元，希望主計長說明時能把單位解釋清楚，不要造成混淆。