天下2000大企業調查 台積電、國泰金、信義房屋同入選

《天下雜誌》公布「天下2000大企業調查」最新榜單，今年以「迎戰新局 : 掌握突圍契機」為題，聚焦產業變局下的企業韌性與轉型能力。信義企業集團已連續31年入選，穩居房屋仲介類第一，其他入列的指標企業包括鴻海科技、台積電、國泰、長榮等，展現經營穩健與持續創新的實力。

天下2000大企業調查為台灣頗具指標性的企業評比之一，涵蓋製造業、服務業與金融業三大類別，依據財報資料：綜合營收、獲利、股東權益報酬率與負債比等財務指標，遴選出經營績效卓越的企業，長年入榜反映企業體質強健與經營的穩定性。

信義集團相信，連年穩居榜單，與長期貫徹的經營哲學密不可分。集團創辦人周俊吉堅持實踐「賺取合宜利潤、善待各利害關係人」，讓同仁及客戶都有好工作、好交易、好生活。旗下信義房屋以誠信為根本，推動數位轉型過程中，始終將科技定位為服務的助手，而非取代人的角色。

自2018年成立數位智能中心、2021年設立轉型辦公室以來，信義房屋推動AI工具全面導入，包括Super Agent智能配案、DiNDON賞屋平台及LINE推薦系統等，有效提升房地產交易媒合效率與顧客體驗，並強化資訊透明度與信賴感。

「我們不是用科技取代人，是讓AI成為服務的助手，讓誠信文化延伸至數位。」信義房屋數位智能中心副總經理王獻志指出，數位轉型關鍵在於改變文化與體質，公司透過AI小組與教育訓練，推動跨部門共創，培育非IT人員掌握科技工具，提升全體同仁的數位素養，讓科技真正融入日常營運。

在顧客端，信義房屋導入無紙化與電子簽章，結合TWID行動驗證與銀行網銀認證，實現跨國遠距簽約，不僅加快流程、保障交易安全，更讓誠信與專業從線下延伸至線上，陪伴顧客走過人生重要決策的關鍵時刻，給予安心與信任。

面對時代挑戰與產業轉折，信義企業集團將守護初心、厚植韌性，持續打造「有信義房屋的地方就有幸福」，也將以行動迎接新競局中的每一次改變與契機。