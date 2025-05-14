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MFS全盛：全球股債多元配置 掌握市場波動下的投資契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到全球貿易政策不確定性的影響，近期國際金融資產表現持續震盪。MFS全盛表示，美國關稅政策的影響難以預料，政策前景不明所引發的市場波動亦揮之不去，而全球股債多元配置將是駕馭波動的不變真理。當前可採取防禦性的投資策略，聚焦企業的基本面，並靈活善用市場修正造就的進場機會，長期擇優布局全球股市和非投資等級債市。

MFS全盛指出，「極度不確定性」是當前世界的最佳寫照，在DeepSeek橫空出世和美國關稅政策的影響下，全球半導體的銷量料將趨緩，而全球供應鏈亦將重組。面對這樣總經環境的改變，先前受惠AI浪潮的類股面臨沉重的賣壓，隨著科技與AI類股失去光環，2025年第1季全球股市*資金轉為流入防禦型類股，而各國的價值股表現亦優於成長股。

此外，全球股市第1季的上漲動能明顯擴張，不再侷限於科技與AI類股。而全球企業的盈餘成長動能亦向外溢，帶動更多個股走揚。不過，MSCI世界指數前十大權值股的占比偏高仍是全球股市一大隱憂，尤其美國權值股占比過高亦成為一大挑戰。

MFS全盛全球股票團隊董事Aaron Lau表示，由於美股估值仍遠高於美國以外的股市，少數個股左右整體市場的表現。若剔除美股七雄不看，全球股市的估值才會位於合理水準。近期由關稅政策引發結構性改變，或可令美股與美國以外股市的估值落差開始收斂。若能趁市場修正時，以較低廉的估值買進優質企業的股票，未來十年後的投資成果將可期。

美國 美股

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