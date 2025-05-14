富達國際：持續關注關稅影響 增持公債抵禦下行風險
富達國際指出，關稅前景未明，全球經濟不確定性持續。短期內，關稅政策帶來提前進貨與採購的行動，儘管尚未顯示在實體數據中，但仍無法擺脫經濟放緩的可能性。另外，美國通貨膨脹仍高於目標區間，也將抑制聯準會（Fed）的反應功能。
因此，富達下調美股至中立，對歐股及新興股市更樂觀。富達對公債則維持加碼，因為如果全球經濟放緩更嚴重，則公債提供相對的保護效果，而且實際收益率也變得更具吸引力。長期來看，儘管進展較慢，但主要央行仍處於降息周期。
至於信用債，富達也維持中立。不過，在未來數個月，固定收益領域將出現個別差異，主動選債將變得至關重要。公司債基本面依然強勁，但評價面仍未能彌補更高的總體經濟風險。
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