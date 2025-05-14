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印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠會計師事務所指出，印度與英國完成FTA談判，顯示印度強化出口與招商意圖，台商可評估借力當地企業拓展新興市場，分散對美中市場的依賴。紅星新聞
資誠會計師事務所指出，印度與英國完成FTA談判，顯示印度強化出口與招商意圖，台商可評估借力當地企業拓展新興市場，分散對美中市場的依賴。紅星新聞

印度與英國在2025年5月完成自由貿易協定（FTA）談判，預計不久後就會正式簽署。這項協議不僅代表印度持續擴大與全球主要經濟體的經貿連結，也意味著更多企業可能將印度視為供應鏈重心之一。專家提醒，對於目前高度依賴美國與中國市場的台灣企業而言，這將是思考「去風險化」與多元市場策略的重要契機。

台灣資誠會計師事務所指出，印度正積極建構全球FTA網絡，從過去奉行高關稅、保護主義，逐步轉型為更開放的市場。近年已陸續與阿聯、日本、韓國、澳洲及東協等主要經濟體完成FTA簽署，目前與歐盟的談判也在進行中，預計2025年底前可望完成。

資誠駐印度協理陳建宏表示，這波印度FTA政策轉向，一方面提升印度產品在全球市場的競爭力，另一方面也降低進口關稅壁壘，讓印度市場對國際資本與商品更具吸引力。對全球企業而言，這是一個「出口、製造、投資」的多重機會。

資誠印度及東協投資服務主持會計師鮑敦川補充，印度除了龐大的內需人口外，企業集團資本實力雄厚，對歐洲、南亞與中東等市場的經營經驗豐富，這是台灣企業相對缺乏的優勢。他建議台商不只思考在印度設廠，更應尋求與當地企業策略聯盟，共同拓展過去較少涉足的國際市場，進一步分散風險、提升競爭力。

資誠指出，隨著印度擴大FTA布局、加速貿易自由化，對於考量供應鏈轉移、全球市場重組的台商而言，印度正逐漸成為下一個值得關注的戰略要地。

FTA 印度 資誠

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