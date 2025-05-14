豬哥亮靠AI復活 未來可接商業代言？立委：AI基本法應做相關規範

秀場天王豬哥亮近期以AI（人工智慧）技術「復活」，再現世人眼前，引起社會廣大討論。立法院教育委員會今（14）日審查AI基本法，立委也用此案例來質詢，國民黨立委洪孟楷指出，如果過世的人未來都可用AI復活，那麼，這些被復活的人可否繼續接代言？相關商業行為如何規範？都應該納入AI基本法做討論。

2025藍寶石大歌廳演唱會5月登場，主辦方運用AI技術讓豬哥亮復活，穿越時空現身舞台，與陳亞蘭、王彩樺、澎恰恰等藝人展開跨時空對話。而這段AI影像，不但重現豬哥亮的經典主持風格，幽默有趣的口吻、經典神情都活靈活現地展現在舞台上。不只是豬哥亮，藝人小S也在母親節前夕，準備一段大S的AI影片，讓S媽能夠再次聽到女兒聲音。

AI技術帶來無限想像，已過世的人，可以透過AI復活，但如果未來有商業行為，是否會影響到社會正常運作？

洪孟楷今天在質詢時指出，「前幾天那個AI影片，肢體、挑眉、口氣、話語都跟豬哥亮生前一模一樣，幾乎可以說是他拍的，大家反應也都很熱烈。但如果是這樣的話，未來，已故藝人可否繼續接代言？這些商業行為如何管理？虛擬影像由後人授權決定，但商業合約有沒有道德上的考量？」他認為，這些都應該要納入AI基本法中思考。

此外，現在已經有些新聞畫面，會用AI合成影片，先前NCC（國家通訊傳播委員會）也曾對AI生成的新聞內容做出開罰。「未來，新聞內容如果用AI生成，是否該要加註警語？這些情況目前都已經發生，但法令都沒有規範。」洪孟楷認為，AI基本法是第一步，未來也應該要針對AI實際會對社會帶來的影響做出規範。