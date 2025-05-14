老宅延壽補助細節再揭露 每棟最高補助上看千萬元

內政部近日推出「老宅延壽計畫」、行政院院長卓榮泰昨日公布「婚育宅」租金補貼將針對育有未成年子女家庭加碼，相關住房政策引發外界關注。內政部14日在立法院內政委員會備詢時說明相關規劃，立委關注政策執行細節與法制配套。

立法院內政委員會今日邀請內政部報告業務推動情況並備詢，多位立委針對老屋修繕與婚育住宅政策提出質詢。

國民黨立委牛煦庭質詢老宅延壽計畫的補助規模與財務安排。國土署長吳欣修表示，針對4至6層、無電梯、無結構安全疑慮的集合式住宅，每棟補助上限為千萬元，預估能辦理約500案，住戶須自付約35%，補助範圍將涵蓋外牆拉皮、公共空間修繕、無障礙設施與漏水修繕，視情況亦可涵蓋室內工程。

面對多數老公寓缺乏管委會、住戶難整合的問題，吳欣修表示會研議適當的同意比例機制，並以「住戶出得多、政府補更多」的誘因方式提高參與度，若有住戶不願出資，會考慮以樓層分層調整補助比例，例如一樓常不同意就先排除、二樓以上則鼓勵分層參與。

立委提醒政策不應治標不治本，批評老舊社區修繕困難往往源自前期管理制度不足，應從源頭修正法規，讓未來興建的新大樓能納入長期修繕計畫。吳欣修回應，確實已有委員建議修正《公寓大廈管理條例》，包括管理費與修繕費如何分攤、建商與管委會責任劃分等，未來將研議修法方向。

民進黨立委黃捷則聚焦「婚育宅」政策的推動進度，詢問內政部是否已有詳細配套與預算規劃。內政部部長劉世芳回應，現階段規劃針對新婚並育有未成年子女者加碼租金補貼，如一胎補貼50%、兩胎補貼100%，但具體補貼金額、年限（6年或8年）與財源仍須行政院與主計總處審核通過，內政部才能正式對外宣布。

針對社會住宅供給不足、房東不配合致使民眾無法申請補貼的情況，劉世芳表示將透過包租代管機制改善，並考量都會區就學、生活圈等需求，未來會從「住得到」的實際面出發，並非僅限新建社宅，同時也強調政策對象不限婚生子女，以回應多元家庭的需求。