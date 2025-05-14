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水情燈號「下架藍」？水利署：依警戒原則調整無關政治

中央社／ 台北14日電

媒體報導水情燈號藍燈下架，揣測與大罷免「下架藍」有關。水利署澄清，水情燈號是配合行政院中央災害防救會報「各類災害警戒顏色燈號訂定原則」調整為綠、黃、橙、紅4色，作為災害警戒顏色，與政治聯想完全無關。

經濟部水利署並表示，水情正常時，無警示需求，不顯示燈號以避免引發外界不必要恐慌。

媒體報導，實施近20年的水利署水情燈號，原本代表「水情正常」的藍燈被悄悄下架，只留下綠、黃、橙、紅4種燈號，引發外界聯想是大罷免潮要「下架藍」。

水利署透過新聞稿澄清，調整水情燈號與媒體揣測「下架藍」的政治聯想完全無關，而是依據法定原則辦理作業調整。

水利署指出，依最新災害防救法令進行水情燈號調整，水情燈號系統所使用的4色燈號分別代表不同水情階段，其中綠燈代表水情稍緊、黃燈代表第1階段減壓供水、橙燈代表第2階段減量供水、紅燈則表示第3或第4階段分區或定點供水。

水利署表示，若水情正常，則不予顯示燈號，這樣的設計運用，是以明確區分警戒狀況，強化民眾對水資源管理階段的理解與因應。

水利署表示，對媒體報導未能詳實查證，導致社會誤解，深表遺憾，呼籲社會各界共同關注節水抗旱的專業工作，勿將技術性政策工具作為錯誤解讀與政治聯想依據。

水利署 聯想

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