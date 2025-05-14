特別條例台電千億撥補遭刪 立委：2028不漲電價才同意

因應美國關稅衝擊，立法院經濟委員會14日審查「強化安全韌性特別條例」草案，院版與朝野黨團版本合併審查。院版編列4100億預算，藍白黨團版刪除了其中撥補台電1000億元。國民黨立委賴士葆提案時表示，若政府承諾在總統賴清德任期結束、意即2028年前不漲電價，才同意撥補台電。民進黨立委陳亭妃質詢時強調，因俄烏戰爭，國際燃料成本增加，若刪撥補恐難抑制電價。

有關台電1000億元撥補，國民黨團認為，特別條例是針對川普關稅受影響的產業界，但台電撥補預算1000億元與關稅衝擊無關。賴士葆表示，與其利用撥補，核管法讓核電廠延役20年，若核電廠延役可節省1兆2千億元。除非台電保證2028年、賴清德總統第1任結束之前不漲電價，否則不會同意撥補台電1000億。

民眾黨立委張啟楷說，強烈反對補貼台電1000億元，民眾黨認為過去已撥補過3000億元，結果愈補洞愈大，顯然再撥補1000億元，也無法解決台電的問題，電價也還是在漲。經濟部與台電應該改變錯誤的能源政策，使用核電、綠電，也不要買太貴的，這樣不只不必撥補，電價也不必漲。

陳亭妃表示，因為俄烏戰爭，國際燃料價格持續暴漲，光是一年的燃料成本就增加了超過3000億，一直累積到現在。為了穩定電價，大家一直要求希望民生電價不能漲，因為只要調漲電價，整個物價上去就回不來了，這是有連動性的。若刪除台電千億撥補，會讓電價壓力非常大。

陳亭妃重申，電價的穩定非常重要，近期行政院長下鄉到各縣市跟產業座談，這是現在所有中小企業大家的心聲。台電113年虧損已經達到4200億以上，如果再沒有撥補的話，有可能後面擋不住電價的上漲。對產業界而言，面對美國關稅的同時，還要面對電價可能調整，這是雙重壓力，也是民生問題，不能犧牲台電千億撥補。