核三2號機低壓飼水加熱器故障 降載檢修不涉核安

核安會今天表示，核三廠2號機上午因低壓飼水加熱器洩水閥故障關閉，造成隔離，電廠已依標準作業程序降載，目前正進行檢修作業，完成後機組將升載並恢復滿載運轉；此事件屬發電穩定性問題，不涉及核安。

核安會發布動態訊息指出，核三廠2號機上午10時3分，因低壓飼水加熱器3A往4A的洩水閥故障關閉，造成A串低壓飼水加熱器隔離（低壓飼水加熱器共有A、B兩串），電廠依標準作業程序降載至90%熱功率。

核安會表示，目前電廠進行檢修作業中，於完成檢修後，機組即依程序升載，恢復滿載運轉。

核安會補充，本事項屬發電穩定性問題，不涉及核安議題，將持續監督電廠維修作業。

飼水加熱器為非核能安全的設備，火力電廠也有，將水預先加熱後再進入蒸氣產生器，有助於提高發電效率。