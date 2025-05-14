AI基本法誰管？藍綠立委意見不同 但主張設置專門單位擬定國家AI策略

行政院今年2月26日指示，AI（人工智慧）基本法主管機關，由原來的國科會轉交數位發展部。對此，國民黨立委質疑，行政院突然調整主管機關，而且還是交給打詐不力的數發部，既沒有對外說明中間討論過程，也不像美、韓等國都是在總統之下直設特別委員會、辦公室，台灣太輕忽國家AI策略擬定的重要性。民進黨立委則認為，不管由哪個單位接棒負責AI基本法，應該要尊重行政院專業，立法院不該強行干預。

立法院教育委員會今日審查AI基本法，國民黨立委洪孟楷提問，目前各黨派立委都已經提出AI基本法版本，行政院版的AI基本法究竟何時送出？國科會主委吳誠文、數發部次長葉寧異口同聲表達，行政院正在作業中，院版很快就會送出。

不過，國民黨立委葛如鈞質詢時，詢問行政院能否在5月31日前送出AI基本法，行政院教育科學文化處參議謝勝龍則表示，AI基本法立法大家都有共識，但審查過程中，相關意見也要觀察國際趨勢來調整，目前還在調整相關內容。

葛如鈞也質疑，行政院為何會突然在2月26日要求AI基本法換主責機關，究竟事前有沒有跟各部會討論過？吳誠文回應，「是當天會議中討論的。」葛如鈞則說，「所以是個Surprise（驚喜）？主委，我們真是替你打抱不平，你上場打了個好球，結果中繼被要求下場。」

對於AI基本法主責機關，由國科會改為數發部，吳誠文表示，過去一年，國科會協助AI基本法制定，主要是因為有學術能力、對AI熟悉，因此由國科會結合法制單位來草擬AI基本法。草案擬定過程中，也都有跟各界溝通。

吳誠文說明，之所以後續交由數發部，主要是因為基本法上路後，會接觸人民、產業，行政院當初設立數發部的目的，就是希望數發部能統籌政府資料治理相關政務，也因此，AI基本法主政單位，未來都交由數發部負責，數發部現在也很積極在制定相關作用法。

葉寧也回應，數發部當初成立目的是協助公私部門數位轉型，AI未來會牽涉產業跟政府應用，因此，數發部接下國科會的棒子，繼續推動立法。

全球各國政府都相當重視AI基本法，歐盟執委會下設「AI辦公室」負責監管高風險AI系統與AI模型分級管理，美國的「總統人工智能諮詢委員會」由工業和國防部門成員組成，強調商業應用與國家AI戰略，南韓的「國家AI委員會」由總統擔任委員長，並由「科學技術情報通信部」設立AI政策中心及AI安全研究所，日本的「AI戰略本部」也是由首相擔任部長，負責統籌相關政策制定。

國民黨立委柯志恩指出，歐盟AI基本法要2027年才上路，韓國則是2025年公布、2026年生效，各國都在思考AI基本法管鬆、管緊問題，管鬆恐對個資造成影響，管緊則會影響產業發展，而台灣總是說要「兼顧」，什麼都要兼顧，會不會反而什麼都兼顧不了？

而各國政府都是由總統辦公室來推動國家AI策略，但是，台灣目前只提出考量會由「智慧國家推動小組」來擬定相關策略。

葛如鈞質疑，智慧國家推動小組要管理的事務包山包海，而且這個小組每年只開1-2次會，甚至有幾年根本沒有開會，「一個包山包海的小組能夠處理AI嗎？這有足夠量能嗎？AI業務這麼廣，不值得設立委員會嗎？我們需要設置專門的委員會。」要求行政院參議將「設置專門委員會」的意見帶回行政院，一併進行討論。