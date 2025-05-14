核電廠延役20年 環長：延役或重啟都不需再環評

立法院13日三讀通過「核子反應器設施管制法」，針對停止運轉核電廠仍可申請換發執照，且執照可延長至20年。環境部長彭啓明14日坦言，核一、核二與核三在當初興建時都沒有進行環評，根據目前的法令，核電廠的延役或重啟都不需要再進行環評。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請彭啓明針對「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規劃」專題報告。會前接受採訪時，他解釋，根據目前的法令，核電廠的延役或重啟都不需要再進行環評，這在現行的環評法規中是相當明確的規定。所以如果要讓核電廠進入環評機制，其實是相當複雜的，甚至需要修改《環評法》，也就是說，目前而言，如果核二或核三要重啟，基本上是不需要環評的。

彭啓明強調，仍希望核安會能夠參考環評制度，畢竟目前的環評制度，雖然各界意見不同，仍是一個相對公開、透明，並可讓全民參與的制度，也希望核安會在進行檢查時，能夠參考去環評機制去建立一個機制。

核電廠要重啟，核廢料最終處置場所將會是一個大問題。他指出，要擇定核廢料最終處置場所是有一套明確程序的，必須經過公民參與的決策，最終還要送交環評大會，因此希望未來的最終處置作業，能夠採取相同的程序與方式進行；至於核電廠「除役」程序是需要進行環評的，也就是整個核電廠的除役作業必須進入環評。

彭啓明表示，因此很多人會覺得這樣的法令規定有些矛盾，「為什麼除役要環評，而延役或重啟反而不需要？」這正是目前環評法規原本的規定，若要進行更全面的制度修正，就需要真正啟動《環評法》的修法工作。他強調，目前環評制度正在進行「體檢」，如果今年下半年可以彙整出各界的意見，也可以推動修法。

他坦言，「我自己擔任環境部長，也覺得目前這樣的邏輯有些奇怪，為什麼重啟或延役不需環評，而除役卻需要？」不過，核能的主管機關並非環境部，而是由核安會負責。環境部也提醒核安會，如果要啟動重啟程序，最好能參照環評的審查程序，以公開透明、全民參與為原則，會更好。