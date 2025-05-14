特別條例挹注勞保基金100億元 無薪假補貼50%薪資

立法院經濟委員會14日召開「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案專題報告，勞動部就有關支持勞工安定就業與挹注勞保基金部分進行報告。勞動部表示，草案規劃額外挹注100億元撥補勞保基金，以協助穩定基金流量。因應台美關稅衝擊，可透過勞雇協商縮短工時及調整薪資，由政府依減班休息（無薪假）前後薪資差額50%核發薪資補貼。

因應美國對台課徵關稅可能對我國產業及就業市場造成之衝擊，勞動部為避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，配合4月4日行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」匡列之150億元，提出四大安定就業措施。

勞動部指出，四大安定就業措施包括「主動訪視衝擊」、「勞工安心就業」、「受衝擊再就業」、「青年接軌職場」等以為因應，並於4月21日據以訂定發布「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」全方位協助勞工穩定就業。

勞動部推動支持勞工安定就業措施之所需經費，除配合行政院優先爭取特別預算編列外，於特別預算未通過前本部就保基金及就安基金 亦可視情形彈性調整即時協助，以確保支持勞工措施不延宕、協助不中斷。

為了解就業情勢變化及勞工需求，勞動部已與各地方勞工行政主管機關、相關工會團體及雇主團體建立聯繫網絡，6日已訪視關懷廠商2千8百餘家，掌握營運狀況及服務需求並妥為說明政府相關協助 作法，亦將適時推動支持勞工安定就業措施。

勞動部支持受影響企業辦理職能訓練，協助企業提升員工職能以維持企業競爭力，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，114年度受理申請時限並延長至9月30日，鼓勵投保就業保險之民營事業單位及非營利法人或團體積極投入職能升級。

勞動部表示，為避免雇主因關稅衝擊而裁員，如有必要調整人力運用作法，可透過勞雇協商縮短工時及調整薪資，由政府依減班休息前後薪資差額50%核發薪資補貼。目前已適用業別包括橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及零件製造業之減班休息勞工，刻正密切關注各產業受衝擊情形據以滾動檢討擴大適用業別。

勞動部提到，在職勞工與事業單位協議實施減班休息期間，可利用空檔參加勞動部核定課程，並於減班休息前後之薪資差額範圍內，依實際訓練時數申請訓練津貼，每月最高17,210元；針對月薪30,300 元以下低薪勞工，每月參訓12小時內也可申領津貼。另補助事業單位辦訓費用最高350萬元。

勞動部指出，由公立就業服務機構主動協助受影響失業勞工，對接缺工事業單位，提供「先僱後訓」工作崗位訓練補助、僱用獎助及職務再設計補助，並 特別強化針對中高齡失業勞工提供客製化就業服務。

勞動部鼓勵青年參加政策性產業訓練課程，15至29歲失待業青年參加「產業新尖兵計畫」、失業者職前訓練之政策性產業訓練課程，可獲每月1萬元學習獎勵金，最高可領12萬元。

另初次尋職青年穩定就業措施，針對未就學且未就業滿90日之青年，提供就業諮詢、職業輔導及每月 5,000 元尋職津貼，最高1萬5,000元，於參加計畫期間受僱就業滿一定期間者，另發給就業獎勵金最高3萬5,000元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高可達4萬5,000元。

除上述各項既定推動措施外，勞動部亦已盤點以往金融海嘯及COVID 19疫情期間各項勞工協助措施，將視美國對台課徵關稅之影響情形再視需要適時推動。

勞動部說明，勞工保險為國家辦的社會保險，政府有負起穩定制度之責任，近年在政府連續6年撥補勞工保險基金及搭配多元投資運用下，勞工保險基金累存餘額截至114年3月達1兆1,255億元，顯見政府撥補有助於維持勞工保險基金水位。

因此，本次「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，亦規劃額外挹注100億元撥補勞工保險基金，以協助穩定基金流量，確保制度穩健運作。後續勞動部將配合特別條例草案的推動，據以辦理挹注勞工保險基金事宜，以保障勞工給付權益。