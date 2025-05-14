新麥布局中亞地區 成立哈薩克新據點

新麥（1580）13日參加櫃買中心業績發表會，新麥表示，公司不受美國關稅影響仍然保持穩健成長，首季業績表現亮眼。此外，新麥也指出，為向外擴展市場，將在哈薩克設立新據點作為中亞發展中心。

新麥首季合併營收10.89億元，年增15.54%，創歷史同期新高，毛利率44.53%，年增0.60%。稅後純益1.36億元，稅後每股純益2.7元，創首季單季歷史次高。

此外，新麥4月營收4.64億元、年增14.60％，今年前四月累計合併營收15.54億元、年增15.26％，不受美國關稅影響仍然保持穩健成長。

因國際地緣政治風險上升，且美國關稅政策帶來的高度不確定性，新麥表示將透過彈性生產、配合調整市場配置等方式保持產業競爭力，近期已將加拿大從美國市場中獨立出來，且在短時間內已有成效，搶得了美國競爭對手在加拿大市場的大型超市連鎖客戶。

新麥並著手布局中亞地區，準備在哈薩克設立子公司或銷售處來做為中亞發展中心，輻射鄰近國家。

據新麥表示，哈薩克GDP成長約在4.3%-5%間，人均烘焙食品消費量一年12.5公斤，且與鄰國俄羅斯、吉爾吉斯、烏茲別克官方語言都使用俄語，除交流方便外，對中國也相對友善，市場發展潛力巨大。另外，泰國子公司也將設立工廠，作為東南亞的區域發展重心。

5月19日-5月22日將迎來中國烘焙業一年一度的盛會，Bakery China作為全球規模最大的焙烤行業專業商貿與國際化展覽會，每屆展會都吸引了全球眾多頂尖企業和品牌參展、和來自上百個國家和地區的專業買家。新麥做為中國烘焙設備的頂流品牌，也將不會錯過此次盛會，展會地址在上海虹橋國家會展中心，新麥的展會號碼是3G11-Hall3，面積：550平方米，現場除了展出傳統烘焙設備外，其榮獲國際紅點獎的義大利設計團隊打造的組合爐系列，更完美結合實用性與美學價值，展現技術實力與創新精神。更是提升品牌影響力、拓展市場合作的關鍵契機。