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國內綠領人才每月職缺逾2.2萬人 彭啓明：較去年同期成長5.2%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明指出，台灣綠領人才每月職缺數超過2.2萬人，和去年同期相比成長約5.2%，淨零轉型結合創造綠領人才工作機會已是當務之急 。記者季相儒／攝影
彭啓明指出，台灣綠領人才每月職缺數超過2.2萬人，和去年同期相比成長約5.2%，淨零轉型結合創造綠領人才工作機會已是當務之急 。記者季相儒／攝影

為強化國家未來人才競爭力，厚植產業人才培育，行政院於2024年9月9日核定「國家人才競爭力躍升方案」，預期到2028年，將累計培育人工智慧及淨零等跨領域的人才45萬人次。進一步分析我國民間人力銀行的綠領人才需求調查結果顯示，台灣綠領人才每月職缺數超過2.2萬人，和去年同期相比成長約5.2%。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部長、經濟部、勞動部及教育部就「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規畫」進行專題報告，並備質詢。

行政院去年9月核定「國家人才競爭力躍升方案」，其中淨零綠領人才培育由環境部及經濟部、勞動部、金融監督管理委員會及海洋委員會分工辦理環保從業人員、製造業、服務業及金融業等培訓課程，提供在職勞工及待業人員等溫室氣體管理、產業低碳化及風險管理等專業知能。

環境部長彭啓明表示，淨零12項關鍵戰略行動計畫啟動前瞻新興減碳技術研發，也引領專業人力需求發展，進一步分析我國民間人力銀行的綠領人才需求調查結果顯示，台灣綠領人才每月職缺數超過2.2萬人，和去年同期相比成長約5.2%。

彭啓明說，因應淨零轉型所需綠領人力數量相較報載引據勞動部勞安所「推動淨零轉型對勞動市場影響之國際比較研析」以模型所推估失業人數還多，顯示淨零轉型結合創造綠領人才工作機會是當務之急。

另因應淨零職場轉型，環境部國環院自2024年起規畫建置「綠領人才資訊平台」，預計於2025年6月正式上線，持續整合各部會淨零相關資訊及培訓量能，提供一站式資訊服務，包括淨零法規政策與國際新知、淨零/綠領培訓資源，以及綠領職缺的發展和分布等，不僅能提供淨零相關的最新資訊，也能提供事實查證，防範坊間虛偽不實的訓練班資訊。

彭啓明說，「綠領人才資訊平台」未來也將依法規畫運用碳費收入，協助進行勞動市場調適與公正轉型，將淨零綠領人才納為厚植重點產業人才培育策略對象，環境部已分別於今年3月17日、5月2日邀請國發會、教育部、內政部、經濟部、勞動部、衛福部等15個部會，召開跨部會資料協作研商會議，健全規畫整合各部會淨零相關資訊及培訓量能。

勞動部 淨零 環境部

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